【武漢肺炎・最新】全國確診病例40171宗　死亡人數達908人

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎病情持續，國家衛健委今日(10日)公布，新型冠狀病毒病例全國累計40171人確診，死亡人數增至908人；本港昨日新增10宗確診個案，累計增至36宗，是出現確診個案以來單日最多。

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（衞生防護中心FB圖片）

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【08:00】國家衛健委公布，新型冠狀病毒病例全國新增3062確診病例，累計40171人確診，死亡人數增至908人。

【07:01】新型冠狀病毒確診宗數持續上升，截至周一（10日）上午7時01分，全國確診病例39916宗，905人死亡，疑似病例28942宗，治癒病例3239宗。

【03:35】西班牙確診第二宗新型冠狀肺炎病例，患者是一名英國籍男子，他的妻子和2名女兒的檢測結果則為陰性。

【03:35】中國紅十字會官方網發布消息，該協會黨組書記、常務副會長梁惠玲要求湖北省和武漢市紅十字會把疫情防控工作作為當前最重要的政治任務，將民眾生命安全與身體健康放在首位，還要求湖北紅十字會要求深刻汲取捐贈款物管理失職失責的教訓、迅速開展自查自糾，採取切實管用措施，堅決徹底整改到位。

【00:50】中國國務院總理李克強與德國總理默克爾（Angela Merkel）2月9日晚通電話，雙方就疫情防控工作交換意見。李克強強調，希望德國在內的國際社會保持理性，支持中方防控疫情的努力並加強國際公共衛生安全合作，也希望德方為中方通過商業渠道從德國採購醫療物資提供必要便利。

【23:50】衞生署衞生防護中心公布今日一共有10人確診感染由新型冠狀病毒引起的「武漢肺炎」，創單日確診案最多紀錄，本港總確診個案增至36宗。

9名患者來自同一家庭。最先確診的患者為在年初二（1月26日），有份到觀塘Lento Party Room打邊爐和BBQ的24歲男子，他的父親（68歲）、母親（57歲）及外婆（91歲）（第一個家庭）均確診；他的三姨（51歲）、表姐（25歲）和表弟（22歲）（第二個家庭）也確診；他的四姨（50歲）和表弟（23歲）（第三個家庭）亦中招。當中尚有兩人出現病徵正於威爾斯親王醫院留院接受治療，據了解，當中一人亦初步確診。

第10名患者為一名70歲男子，有長期病患，居於牛池灣彩峰苑。他於2月1日至7日期間曾先後向兩名私家醫生求診，並於8日因持續發冷及氣促到基督教聯合醫院求醫並入院接受隔離治療。

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