【武漢肺炎】33幢大廈有家居隔離者　葵青灝景灣有確診者同住家人

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎病情持續，衞生署今日(10日)凌晨更新家居隔離大廈最新名單，相信由於部分人士已完成檢疫期，所居住的大廈遂已除名，大廈數目大減至33幢。其中元朗區仍居榜首，蝶翠峰、嘉湖山莊均有上榜；沙田區亦有8幢，銀禧花園、名城及沙田中心等榜上有名。

葵青區灝景灣 1 座現有家居隔離者，相信該個案人士為確診者夫婦的同住家人。(資料圖片)

名單涉湖北返港強制家居檢疫居民

根據現行規例，14 日內曾到訪湖北的香港居民，必須進行強制家居檢疫，禁止離開指定住所，並需帶上電子手環。任何人士違反家居檢疫規例，可監禁6個月及罰款5,000元。

今日公布的最新名單，是連日來大廈數目最少，僅涉33幢分佈港九、新界的大廈，相信與涉事人士完成檢疫有關。

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值得注意的是，葵青區灝景灣1座現有家居隔離者，該個案人士為一對確診者夫婦的同住九旬父母，他們雖屬密切接觸者，但衞生防護中心根據兩人的健康狀況，准許他們留在住所隔離；食環署已派人徹底消毒單位。

此外，港府於上周六(8日)另實施強制檢疫令，凡14天內曾前往內地、並經本地入境人士，不論國籍，亦同需進行強制檢疫，違例者可囚半年及2.5萬元。不過，相關人士所在的大廈或酒店位置不在此名單當中。