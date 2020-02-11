【武漢肺炎】侯志強上水派4000口罩　市民：開心過中嚿金

武漢肺炎疫情在全球持續擴大，不少市民近日都四出購買口罩「自保」。北區區議會當然議員侯志強派今日（11日）在上水鄉事會派約4,000個口罩，每人限取六個，中午12時起派籌，市民需攜帶身分證登記換領口罩。￼ 有市民11時排隊仍能成功取籌，她表示近日非常難購買口罩，形容今日：「好開心，好似中咗嚿金咁開心啊！」侯志強透露，今日最終派約4,000個口罩，呼籲政府處理疫情事上應￼ 把政治擺埋一邊。 侯志強在下午2時，戴住口罩親自派口罩予獲得籌的市民。

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香港現時口罩供應緊張，不少藥房口罩價格大幅上升，北區區議會當然議員侯志強今日（11日）在上水鄉事會派口罩，每人限取六個，中午12時起派600個籌。

成功排隊取籌的蕭小姐表示，今日早上11時開始排隊，她形容近日買口罩情況「非常困難」，今日能成功取籌「好開心，好似中咗嚿金咁開心啊！」蕭小姐解釋，由於家中僅餘年廿九時購入的一盒口罩，至今更只用剩10多個口罩，口罩非常短缺。

蕭小姐表示，今日早上11時開始排隊，形容今日能成功取籌「好開心，好似中咗嚿金咁開心啊！」（張美華攝）

蕭小姐透露家中有5人，每日上班使用1個都需要平均消耗3至4個，惟上水區內曾見過外科口罩售400元一盒令她卻步，至今未能購買口罩，她說：「盡量叫屋企人唔好出街，因為出一次街就要用一個口罩啊。」

84歲的魯婆婆12時才抵鄉事會，她稱排頭位的市民早上7時已到達，坦言：「咁樣排法，我個孫都排唔到啊，我仲點排隊呢？￼」她透露家中只剩下10個口罩供兩老使用，感嘆：「既來之，則安之。」魯婆婆最終成功獲義工登記姓名，有望可獲得2個口罩。

魯婆婆最終成功獲義工登記姓名，有望可獲得2個口罩。（張美華攝）

侯志強表示今日最終派約4,000個口罩，他形容群情洶湧，「超額認購」，又透露自己僅餘20個口罩。侯志強續指，今次由馬來西亞和印尼採購口罩，沒有特別方法採購口罩，坦言：「都係盡下人事㗎咋。」

他認為市民對購買防疫用品有怨氣，政府需要盡方法解決問題、體恤民情，關注民生，要「知錯能改」，並將「政治嘅事情擺埋一邊」。