【武漢肺炎】弱勢社群未有口罩難外出　百歲婆婆被迫食腐乳通心粉

本港新冠肺炎疫情持續，口罩、消毒液難求，後來更出現搶購食米等情況，對弱勢社群而言，缺乏口罩的生活更是困難重重。有肺癌患者稱，因無口罩出門需延遲覆診，擔心影響病情，亦有視障夫婦稱，因視力有限，難去較遠地方買口罩，更有百歲婆婆，既缺口罩，又無能力與一眾市民搶購食米，結果要腐乳送通心粉。 荃灣區議會主席陳琬琛批評特區政府抗疫「完全失敗」，故只能「自己社區自己救」。而早前荃灣區議會亦向明愛社區中心撥款約90萬，以購買口罩、空氣清新機等防疫物資。

荃灣區議會主席陳琬琛和一眾議員批評政府抗疫不力。(鄭子峰攝)

患癌婦買口罩困難重重

今年56歲的余女士患有第四期肺癌，平均一個月要到醫院覆診兩次，惟她上月曾因沒有口罩而要延遲覆診，令她擔心病情受影響，並說：「我真係好需要口罩。」余稱，現時一家三口只剩下十多個口罩，因此平時都盡量不出街，而她買口罩亦困難重重，她已89歲的母親亦試過在凌晨三點到藥房等候買口罩，惟該藥房並沒有口罩賣，令母親「白行一趟」，她感歎說：「覺得好慘啊我哋。」

余女士患有第四期肺癌，平均一個月要到醫院覆診兩次，她上月曾因沒有口罩而要延遲覆診。(鄭子峰攝)

視障夫婦缺口罩一周不出門

患嚴重弱視的霍先生(65歲)稱，他的太太是全失明人士，兩人平時主要靠朋友通知口罩售賣的信息，惟因視力障礙，難以去到較遠或較陌生的地方，令他買口罩有很大困難。他指，現時家中僅有十多個口罩，因此「基本上唔敢出街」。農曆新年後，曾試過一星期不出門，只能吃家中的剩菜剩飯。

霍先生患有嚴重弱視，他指，現時家中僅有十多個口罩，因此「基本上唔敢出街」。(鄭子峰攝)

百歲婆婆無法輪米腐乳送通心粉

而今年101歲的陳婆婆亦表示，以前喜歡到長者中心唱粵劇，但因「無口罩唔出得街」，十幾日來只能留在家中。加上連日來市民搶購食米，令陳婆婆難以買到食米，她說：「買米都要輪，邊有本事去輪啊。」故多日只能吃家中剩餘的通心粉和腐乳。

今年101歲的陳婆婆亦表示，因「無口罩唔出得街」，十幾日來只能留在家中。(鄭子峰攝)

荃灣區議會主席陳琬琛批評特區政府抗疫「完全失敗」，政府未能確保口罩、消毒液等物品的供應，故一眾議員和市民只能「自己社區自己救」。陳琬琛指，現正呼籲市民捐出多餘口罩，議會將組織義工探訪有需要人士，並向他們派發口罩。而早前荃灣區議會亦向明愛社區中心撥款約90萬，以購買包括口罩、空氣清新機等防疫物資。