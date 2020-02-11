【武漢肺炎】檢疫設施屢遭反對　平機會籲包容　否則疫情更難控制

武漢肺炎肆虐，政府考慮徵用多區民居附近設施，作檢疫中心或指定診所之用，引來社會極大迴響。平機會今日（11日）呼籲大眾保持理性態度，體恤有關設施必要性，不要抱著「不要在我家附近」心態反對，令受影響人士未能使用設施，令疫情更難控制。他們期望政府加大力度解說，釋除市民顧慮。平機會又關注到，近日有個別食肆、理髮店拒絕招待內地客，提醒有關行為或違反《種族歧視條例》。

負面標籤或令有關人士隱暪病情

平機會主席朱敏健表示，明白市民對新型冠狀病毒肺炎的高度關注和憂慮，惟若大眾抱著「臨事而懼，趨避唯恐不及」心態，反對社區設立這些設施，香港無法控制疫情，最終受害仍是整個社會。



他又提到，關注反對聲音會對設施使用者造成負面標籤，令有關人士隱暪病情、拒絕配合檢疫，甚至不敢主動求醫，加劇社區蔓延趨勢。朱敏健亦希望政府能加大力度解說設施目的、運作安排，釋除市民顧慮。

平機會主席朱敏健希望政府能加大力度解說設施目的運作安排，釋除市民顧慮。（資料圖片）

社會應以同理心體恤有需要的人

平機會又指，關注近日有個別食肆、理髮店拒絕招待內地客，甚至貼出「拒絕招待內地人」、「不接待普通話人士」告示，提醒市民避免作出對個別種族帶有貶義、侮辱及中傷的言論，甚至歧視性行為，有關行為有可能違反《種族歧視條例》。

朱敏健最後表示，社會應以同理心，體恤有需要人士，如僱主應彈性處理員工病假或休假要求，讓染上或可能染上新型肺炎員工安心就醫，或照顧患病家人。