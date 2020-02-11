【武漢肺炎】小西灣循道衞理禧恩堂職員確診　衛理中學關閉消毒

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續擴大，本港確診染病人數已增至49人。據政府公布，小西灣衛理中學所屬教會、循道衛理聯合教會禧恩堂一名職員，確診新型冠狀病毒。 《香港01》致電該校，接聽的人員自稱是保安員，指沒任何教職員在校內，該校最早2月19日才有教員回校工作，而其工作主要是聽電話及聯絡衞生防護中心。

小西灣衛理中學內的循道衛理聯合教會禧恩堂一名職員，確診新型冠狀病毒。（衛理中學校友會facebook）

政府公布，小西灣循道衞理聯合教會禧恩堂 （教會在衛理中學內）一名職員，確診新型冠狀病毒，據知患者為59歲男子，負責傳道工作。據稱涉事職員曾在上周三（5日）返校，但指教會在校園內有獨立辦公地方，一般不會與一般學校職員在同一地方共事，加上學校正停課，只有少數教師回校當值，相信無教師與患者接觸。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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禧恩堂暫停本月所有崇拜及聚會 即日至本月19日關閉消毒

而涉事教會禧恩堂的堂主任，亦在今日發出特別通告，稱患者最後在本月5日（上周三）出席會議，學校將在今日至本周五關閉消毒，而該教會本月份所有崇拜及聚會將會暫停，即日至2月19日期間更會關閉，以清潔消毒。教會呼籲教友留意身體狀況，若有不適應立即求診，懷疑受感染亦應通報教會。