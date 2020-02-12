【武漢肺炎】港商訂越南口罩機遭高價搶走退訂　港產口罩受挫

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情肆虐，全球多地出現口罩搶購潮。多名本地商人都透露有意在港設立口罩生產線，惟《香港01》接獲消息指，口罩生產機亦成各地商家爭奪目標，有本港商家原已付訂金，計劃從越南引入口罩機，在港生產口罩，未料卻突然遭其他地方的商人以高價「搶機」，令本港商家需另覓口罩機源，包括考慮「降呢」改購半自動化機器，原定最快下月可投產的港製口罩，將延期至最快4月才能應市，而每日生產數量亦會減半至約十萬個。

武漢肺炎疫情肆虐，本港口罩供不應求。（資料圖片）

越南廠家退訂改賣給新顧客

香港陳記食品集團董事陳勇前早前向《香港01》透露，為本地商人與港府牽線，將從越南購入機器，在港成立口罩生產線，料最快3月可投入生產，日產20萬個口罩。然而，有消息指，口罩機成不少商家的新爭奪目標，即使已落訂亦未必成事。

陳勇前直言，有本地商家購入口罩機出現阻滯。即使已向越南商家談好合作條件，並「落訂」買機器，越南廠家亦承諾會派員來港協助裝嵌及設立自動生產線，未料口罩機相當搶手，廠家寧願「退訂」亦不願將口罩機輸港。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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考慮改買半自動化口罩機 日產減半至10萬個

陳勇前指，幸內地與口罩相關工廠本周起漸漸復工，原材料有望出口，「開工後物料應該不缺，只是原材料價格可能較貴，但預期整體成本不會因此有大升幅」，故一眾商家經商討後，決定另覓口罩機來源，「若找到有出口權的內地原材廠願意供貨，港府說可協助與內地協調，料問題不大。」

他透露暫時團隊已派員親自尋找機源，不再「隔山買牛」，連半自動化口罩機亦會考慮，初步已有心儀廠家；為加快進度，團隊已同步設計好口罩盒圖樣、擬定工廠選址及裝修事宜，當與口罩原材料廠家敲定合作後，數天內可完成裝修工程，確保合乎政府對口罩的衛生要求。初步估算，口罩投產日須延遲約一個月，至最快今年4月初才可面世，而日產口罩量亦要減半。

另外，陳勇前透露，政府重視口罩供應問題，據知生產力促進局正努力拉攏有生產口罩人脈及資源的公司合作，希望促成「資源共享」，盡快在港生產口罩。