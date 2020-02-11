【武漢肺炎】區議員在那打素醫院與護士口角：冀了解裝備、見院長

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎，疫情在本港蔓延，社會各界對醫護人員的防護裝備數量憂心忡忡。五名大埔區議員昨（10日）到訪大埔那打素醫院門診，冀了解醫院前線人員的醫療裝備是否足夠，期間與一名護士口角，引來多人圍觀。 那打素醫院發言人稱，五人影響服務運作及造成醫護、病人困擾及不安，對此表示遺憾。其中一名參與的區議員新民主同盟周炫瑋回應說，明白公立醫院現時處於緊急狀態，「我哋都唔想發生」。他多次強調，眼科診所大堂一向容許公眾進入，五人亦沒有擅闖病房範圍。他又說，醫管局與區議員設有通訊群組，用作溝通醫療相關事宜，但他形容對話流於官腔，無法真正反映居民意見，所以五人原本計劃到那打素醫院等候與院長會面，惟最後不成功。

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區議員：那打素醫院保安員與及清潔人員僅戴上口罩

有份參與的區議員包括新民主同盟的周炫瑋，大埔民主聯盟的陳振哲、文念志，以及報稱獨立的譚爾培、姚躍生。周炫瑋稱，大埔區議會昨早原定與醫管局代表舉行醫療會議，但受疫情影響，民政事務處取消批出會議室或秘書處服務，醫管局亦沒有派員出席。他說，數名區議員照常開會後，決定出發到那打素醫院觀察及了解前線人員的醫療裝備是否足夠，並希望與院長反映市民的意見。他表示，發現該院的醫護人員均穿上全套保護衣，但保安員與及清潔人員僅戴上口罩。

周炫瑋續說，五人到了那打素醫院一樓的眼科診所大堂，一名護士以為他們是「院方安排的探訪」，後來發現他們是自來的區議員，「就開始覺得我哋進入咗唔入得嘅地方。」五人再向她詢問有關醫防護物資的問題，或因問題較為敏感，該名護士的情緒「開始激動」。他坦承，「雙方爭拗時愈講愈大聲」，引來不少人圍觀，包括醫生。

那打素醫院發言人回覆查詢稱，昨午有數名大埔區議員擅自到院內不同部門向前線員工查詢個人防護裝備使用情况，影響服務運作及造成醫護、病人困擾及不安，對此表示遺憾。（資料圖片）

那打素醫院：表示遺憾​

那打素醫院發言人回覆查詢稱，昨午有數名大埔區議員擅自到院內不同部門向前線員工查詢個人防護裝備使用情况，影響服務運作及造成醫護、病人困擾及不安，對此表示遺憾，並已報警處理。發言人重申在緊急應變級別下，除恩恤原因外，所有公立醫院已暫停探訪。

周炫瑋回應稱，明白公立醫院現時處於緊急狀態，五名區議員到訪醫院約大半小時，期間並不希望造成任何滋擾，形容事件屬「我哋都唔想發生」。惟他多次強調，眼科診所大堂一向容許公眾進入，五人亦沒有擅闖病房範圍；如指控他們干擾醫院日常運作，「實在有欠公允」。

周炫瑋強調，眼科診所大堂一向容許公眾進入，五人亦沒有擅闖病房範圍。（資料圖片／廖俊升攝）

周炫瑋稱，醫管局與區議員設有通訊群組，用作溝通醫療相關事宜，「但係醫管局公關講嘢好官腔，令我哋覺得溝通好單向，無效反映市民嘅意見同憂慮。」譬如眾多居民關注，區內的指定診所與民居及安老院舍只有一街之隔。他又指，不能理解為何醫管局昨日不派一員出席會議，認為局方不太重視區議會。因此，五人原本計劃到那打素醫院等候與院長面談，惟最後不成功。