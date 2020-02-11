【屯馬線】港鐵僅獲批兩年經營權　預告疫情致客量大減

延期多次的屯馬線，將於周五（14日）正式分段通車，先由大圍站啟用至啟德站，稱為「屯馬線一期」。港鐵今日（11日）表示，今日與政府，及九鐵就屯馬線訂立營運安排，服務經營權為期兩年。港鐵又稱，受武漢肺炎疫情影響，部分香港及中國內地的業務，包括客運及租賃業務受到了重大影響，旅客及本地休閒往來人數顯著減少，導致鐵路服務乘客量受到嚴重負面影響。

屯馬線一期將於2月14日通車。（資料圖片）

港鐵表示，今天就屯馬綫一期營運與政府，及九鐵訂立有關安排，服務經營權為期兩年。港鐵指，今日簽訂了的三項主要協議，包括港鐵與政府簽訂的經修訂營運協議及補充營運協議，以及港鐵與九鐵簽訂的補充服務經營權協議。

在經修訂營運協議及補充營運協議下，港鐵指，屯馬線一期的規管與香港現有鐵路網絡的規管相同；根據補充服務經營權協議，屯馬線一期的服務經營權安排，亦與現時九鐵批予港鐵服務經營權模式下的鐵路網絡相類似。

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港鐵主席歐陽伯權表示，屯馬線一期進一步加強香港的鐵路網絡，為更多乘客帶來出行便利，已準備於2月14日營運。他續稱，新鐵路線投入服務初期，無可避免會出現挑戰，有信心處理可能出現的磨合問題。

另外，受武漢肺炎疫情影響，港鐵表示本地客運業務、香港的車站商務及物業租賃業務，以及中國內地的業務，都有不利影響。港鐵續稱，由於政府關閉中港兩地口岸，使沒有過境乘客；而且政府及部分商業機構容許僱員在家工作、學校延遲開學，使旅客及本地休閒往來人數顯著減少，導致鐵路服務乘客量受到嚴重負面影響。