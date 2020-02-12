【武漢肺炎】衞生署籲長康邨住戶　用浴室時不應開窗或抽氣扇

青衣長康邨康美樓同座向單位病人與先後確診，政府凌晨撤離07室住戶。衞生署衞生防護中心周二（11日）已完成對所有康美樓A07單位的住戶進行問卷調查，除周一（10日）確診居民的密切接觸者外，暫時未有發現其他住戶出現新增個案。中心發現，五名居民雖然出現病徵，但送往醫院接受隔離治療後，他們的呼吸道樣本全部對新型冠狀病毒呈陰性反應。 另外，衞生防護中心建議，為審慎起見，長康邨的住戶現階段在使用浴室時，不應將窗戶打開或啟動抽氣扇。

青衣長康邨康美樓的07單位中，出現兩宗新型冠狀病毒確診個案。當局解釋，單位內的排氣管與糞渠接駁，不排除病毒由沒密封位置出來。當局加強在康美樓清潔。（梁鵬威攝）

100名居民安排入住檢疫中心

衞生防護中心繼續跟進青衣長康邨康美樓新型冠狀病毒感染確診個案，並於周二（11日）成功追蹤所有康美樓A07單位合共34個住戶，並對他們進行問卷調查，以找出有否未獲診斷的個案。中心發現5名居民出現病徵，已送往醫院接受隔離治療，他們的呼吸道樣本全部對新型冠狀病毒呈陰性反應。

至於涉及的34個住戶中，兩個住戶為確診個案，30個住戶合共約100名居民正陸續獲安排入住檢疫中心，其餘兩個住戶因個別原因目前不在單位居住。衞生防護中心仍正進行康美樓確診個案的流行病學調查，並聯同環境局、房屋署、機電工程署及建築署等相關部門調查及審視感染源頭是否存在環境因素。

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房屋署會檢查康美樓A07單位浴室的排氣管

衞生防護中心表示，根據房屋署提供的資料，房屋署測量師及技術人員組成的檢查隊已詳細檢查昨日確診62歲女病人於康美樓一樓層的A07單位，並即時將經改裝的坐廁排氣管密封。檢查隊會繼續檢查康美樓其他A07單位浴室的排氣管，若發現有涉及違法改裝的情況，會作出即時及適當的跟進行動。

由於相關部門的調查仍在進行中，衞生防護中心建議，為審慎起見，長康邨的住戶現階段在使用浴室時不應將窗戶打開或啟動抽氣扇；食物環境衞生署及房屋署會為該大廈安排徹底清潔及消毒。