【武漢肺炎】學生停課基層家庭缺支援　機構發起視像方式關懷服務

武漢新型肺炎疫情蔓延，為減少學生感染的風險，教育局早前宣布全港中小學及幼稚園停課至3月2日。突破機構指，不少基層家長反映孩子在家缺乏陪伴及學習支援，為凝聚年輕人的力量，該組織發起青年義工招募計劃，以回應社會及家長的需要，並計劃透過網上視像的方式，提供一對一的網上關懷服務，直至學生開學為止。

突破輔導中心高級心理輔導員項目統籌葉玉珮說：「最近疫情嚟得好快，市民都搶口罩，出唔到街好恐慌，所以我哋想Promote 關懷嘅價值觀，希望社會有關心嘅氣氛。」她又指，自教育局宣布停課後，不少基層家長反映孩子在家缺乏陪伴及學習支援。隨著疫情的擴散，停課的時間延長，上星期開始醞釀計劃，昨日（11日）公開招募青年義工，並會於下星期二開始服務。

服務包括教導正確防疫知識

葉說，這計劃將服務40個不同種類的家庭，包括幼兒、有特殊教育需要(SEN)的兒童、小學生、中學生等窮困及基層家庭。義工將每星期至少兩次與服務對象，以一對一的方式網上聯絡，如講故事、玩遊戲、功課輔導等，每次時長30分鐘。義工亦須關懷家長的情況，教導正確的防疫知識，因有家長誤信乾蒸口罩等錯誤消息。

首次辦視像服務的義工計劃

葉玉珮透露，首日已有20多人報名參與計劃，大部份為修讀教育相關課程的大學生，亦有小量在職人士。機構已收集學生的情況，將安排專人進行視像的小組培訓。因首次舉辦以視像服務的義工計劃，暫時未知成果，為了提高服務的質素，決定服務40個基層家庭。若學生停課的時間延長，將考慮調整及延續計劃至開學。

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