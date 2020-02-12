【屯馬線】啟德、顯徑站只設視像解答乘客查詢　牆身可抵撞擊

屯馬線一期將於本周五（14日）情人節通車，港鐵今日（12日）開放顯徑站、鑽石山站擴建部分以及啟德三個新車站予傳媒預覽。新車站增設顏色標貼及車站指示，以助乘客分辨觀塘線、屯馬線一期及東鐵線。 而顯徑及啟德站則由以往車站設立職員駐守的客務中心，改為智能客務中心提供視像對話機讓乘客查詢疑難。港鐵總經理（特別職務）鄭群興表示，為免車站設施遭破壞，已加裝透明板於八達通拍卡機，並使用聚碳酸酯作客務中心牆身，可抵擋撞擊。

港鐵總經理（特別職務）鄭群興表示，為免設施遭破壞，屯馬線一期車站已加裝透明板於八達通拍卡機，並使用聚碳酸酯作客務中心牆身以抵擋撞擊。（張浩維攝）

屯馬線一期通車在即，投入服務後將縮短現時東鐵線、馬鞍山線及觀塘線車程時間，例如由烏溪沙站出發至鑽石山站，以往須在大圍站及九龍塘站轉乘兩次車、需時約37分鐘，通車後則毋須轉乘便能直達目的地，且車程縮減至約26分鐘；來往大圍站至鑽石山站亦會由以往須轉乘1次，變成直達、車程由17分鐘縮減至9分鐘。

港鐵：可分流繁忙時間數千計客流

同時，通車後鑽石山站成為觀塘線及屯馬線的轉車站，倘市民在觀塘線鑽石山站下車後，欲轉乘馬鞍山線，僅需乘搭電梯到達車站大堂並步行一至兩分鐘便能到達。鄭群興預料，屆時能分流目前東鐵線繁忙路段的數千名乘客。

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因應早前港鐵多個車站設施遭受破壞，鄭群興表示屯馬線各個車站已加裝保護設施，包括在八達通拍卡機加設膠板，以及使用聚碳酸酯作客務中心牆身抵擋撞擊。鄭群興又呼籲，不要破壞站內設施。

鑽石山站車站大堂地面張貼巨型顏色標貼及車站指示，以便市民轉乘各鐵路線。（張浩維攝）

車站環境及設施方面，顯徑站以木色及淺綠色為主，屬半開放式、高架設計的環保車站，採用綠化上蓋，未設冷氣系統，且車站僅設一個出入口。鑽石山站擴建部分，外牆則會印有鑽石圖樣，並新增3條地下行人通道、12條扶手電梯及3部升降機等，車站大堂亦貼上巨型顏色標貼，以清楚顯示來往各線的方向。

啟德站方面，屬屯馬線一期終點站，設3個車站出入口，在屯馬線全線通車前僅開放2號月台供列車使用，因該月台前方設有交叉口（Crossing）供列車調頭。另外，顯徑及啟德站會設有智能客務中心，供市民瀏覽車站資訊，並可透過視像對講機與職員查詢。新售票機亦會增設在上述兩個車站，市民可利用設施購買月票及都會票。