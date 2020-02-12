【武漢肺炎】本港首有治癒出院　出院須兩次測試陰性及看臨床表徵

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情在本港繼續蔓延，至今日（12日）暫錄得50宗確診個案。醫院管理局透露，其中一名25歲男病人經治療後情況好轉，亦已經兩次病毒化驗均呈陰性，符合出院準則，今日已經出院。 醫管局表示，病人治療過程除了使用抗病毒藥物利巴韋林及蛋白酶抑制劑「Kaletra」外，其他藥物主要用作紓緩其呼吸道感染症狀，無如「沙士」般為病人處方高濃度類固醇，因此預計不會出現當年的骨枯後遺症。

醫管局透露今日首名確診新型肺炎病人已經出院，下午有一名男病人步出瑪嘉烈醫院傳染病中心，他無回答記者提問。（余俊亮攝）

須一周後覆診

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，第18宗確診新型肺炎個案患者、25歲住在馬頭圍道的男病人由於情況穩定，並符合出院準則，在接受兩次對病毒的化驗結果均呈陰性，已於今日出院，成為本港首名出院的新型肺炎病人，他需要於一星期後覆診，以視察有無其他身體不適。

曾服用兩種抗病毒藥物 無處方高劑量類固醇

何婉霞透露，治療上述病人的過程中，主要使用藥物紓緩其上呼吸道感染症狀，亦有使用兩種抗病毒藥物，分別是利巴韋林及蛋白酶抑制劑「Kaletra」。被問到會否如「沙士」康復者般有後遺症，何婉霞稱，今次無為病人處方高濃度類固醇，相信病人不會如當年有骨枯之類的後遺症。

她補充指，有其他幾名病人亦情況轉佳，最快或再有病人於今晚可以出院，亦預計明日（13日）有病人出院。

隔24小時做兩次病毒化驗、結果是否呈陰性

有內地傳媒報道，武漢一名病人經治療後已無咳嗽，兩次化驗結果對病毒均呈陰性，符合出院標準，但其肺部影像顯示肺部感染較之前惡化。

被問到如何確保病人完全康復，何婉霞稱，出院標準主要有兩項，其一是要視乎病人整體的臨床表徵有無改善，例如若病人之前有發燒、咳嗽及喉嚨痛等，現時已沒有這些病徵，即有改善；其二是要求病人做兩次病毒化驗，兩次測試需至少相隔24小時，而兩次測試結果均須呈陰性，才算達到出院準則。

她指要求患者出院後一星期覆診做法合適，又強調本港的出院標準與國際標準看齊。患者出院時，當局會建議病人應盡量留家、避免到人多地方，若要外出須戴口罩以及注意手部衞生。

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