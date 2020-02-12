【武漢肺炎】快測技術港府零資助　促進科研成空話

理工大學本周二（11日）發布一套全自動快速多重診斷系統，可用於即時基因檢測，區分出引起呼吸道疾病的病原體，包括新型冠狀病毒。新技術可以大幅降低微流控濾芯的生產成本，預期系統可廣泛應用，現準備量產。 香港有新科研產品，尤其針對疫情檢測，令人振奮。振奮背後卻是滿腹不忿，研究團隊以至市民慨嘆，研發項目得不到政府垂青，如今有如狠摑了聲言推動科研的政府一巴。

零資助反映缺乏眼光

參與研究的澳門科技大學醫學院院長霍文遜稱，研究長達四、五年，團隊曾經向創新及科技基金申請資助，失敗後獲深圳市政府資助。

誠然，港深兩地的科研環境不同，項目即獲得港方資助，團隊亦可能把部分工序移往深圳，減低成本。但團隊以至外界執着香港政府沒有資助，是因為資助代表政府具慧眼，洞悉產品在未來能禆益社會，同時研發成果可以量產、商品化，展示官產學研結合的成果。深圳市政府願意出資，更顯其對項目的遠見。

香港政府已不是第一次「走寶」。電動車MyCar同樣是理工大學有份研發，在2009年推出產品原型後，卻因為缺乏香港政府和財團資金支持，MyCar品牌和技術後來售予美國公司，不再跟香港沾上邊。如今看來，快速測試機很大機會重覆錯誤。

創科基金審批成功率偏低 須探求原因

記者會沒有交代為何團隊碰壁，也許只有評審委員會才知道箇中原因。該研究長四、五年，跨越兩屆政府任期，要把個別項目「走寶」責任全部歸咎於在本屆政府，未必公允。雖然如此，今次記者會亦提醒現屆政府，過往落後於人，今天即使表示要急起直追，但包括增加創科基金項目在內的措施效果仍然未如理想。

就快速測試項目而言，與之相近的資助計劃包括創新及科技支援計劃、大學與產業合作計劃及公營機構試用計劃。翻查申請及獲批數字，創新及科技支援計劃在2016-17及2017-18年度的獲批比例不足一半。大學與產業合作計劃的獲批比例較高，兩年度合計超過九成，但要注意，2017-18年度獲批個案達31宗比申請個案20宗還要多，或許表示審批時間較長，延遲了獲批時間，有機會拖慢了研發過程。另外，院校中游研發計劃在2016年4月至2019年1月的獲批比例更不足兩成。

政府積極洽商 未為晚也

成功率偏低，可能是審批嚴格，可能是程序繁複容易出錯。若是後者，署方更應簡化申請，避免有心者因為行政程序打退堂鼓。若是前者，署方應該主動協助申請者再次申請，而非就此分手。或許港府多做一步，團隊就會改觀，甚至有辦法留港生產，真正做到香港設計、政府支援。

團隊仍表示希望日後優先投入於本港使用，言談之間表達愛惜香港這個培育科研的地方。事已至此，政府應該汲取MyCar的教訓，主動跟團隊洽商，推動技術普及，補償去屆政府缺失，同時要檢討各項創科基金的申請及審批程序，協助有志在港研發的項目落地生根。