【武漢肺炎】北京樓新確診員工住青衣長安邨　同住妹妹有病徵

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（12日）公布，截至今晚8時，本港今日新增一宗確診個案，累計50宗。 新增確診個案為51歲男子，是第37宗確診的55歲女子，即「打邊爐家族」二姨的同事。據了解，二人同於旺角新世紀廣場北京樓工作。患者在潛伏期內沒有外遊，居於青衣長安邨安濤樓，同住的妹妹出現病徵，將留院接受隔離治療。翻查資料，青衣島內目前已錄得共7宗個案。

衞生署衞生防護中心公布，截至今日晚上8時，全日新增一宗新型冠狀病毒感染確診個案，至今本港確診個案累計50宗。

同住妹妹出現病徵

新增個案為51歲男子，是第37宗確診的55歲女子，即「打邊爐家族」二姨的同事。據了解，二人同於旺角新世紀廣場北京樓工作。患者過往健康良好，居於青衣長安邨安濤樓。他自2月3日出現發燒，於2月4日向私家醫生求診。病人於2月10日到廣華醫院求醫並入院接受隔離治療，已於今日轉送往伊利沙伯醫院。他的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。患者於潛伏期內沒有外遊。他同住的妹妹出現病徵，將留院接受隔離治療。

患者居於青衣長安邨安濤樓。（資料圖片／梁鵬威攝）

25歲確診男子今日出院

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日表示，第18宗確診新型肺炎個案患者、25歲住在馬頭圍道的男病人由於情況穩定，並符合出院準則，對兩次對病毒的化驗結果均呈陰性，已於今日出院，成為本港首名出院的新型肺炎病人。他需要在一星期後覆診，以觀察是否有其他身體不適。