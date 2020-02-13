【武漢肺炎】食環職員需到家居檢疫處所收垃圾　工會批欠清晰指引

武漢肺炎疫情持續肆虐，政府由上周六（8日）起，實施新一輪防疫措施，由內地抵港人士須接受14天強制檢疫。有關注食環職員權益的工會批評，食環署指派前線管理、外判清潔工到家居檢疫人士處所收垃圾，惟未有清楚指引，亦缺相關裝備。

有關注食環職員權益的工會批評，食環署指派前線管理、外判清潔工到家居檢疫人士處所收垃圾，惟未有清楚指引，亦缺相關裝備。（黃詠榆攝）

香港食物環境衞生署工職工權益工會李美笑透露，現時食環總部未有行動指引，就先發工作安排，分區同事要入民居收集隔離人士垃圾，以致「19區有19區不同處理」，垃圾又棄置到不同垃圾站，質疑做法增加病毒在社區擴散的風險。

工會續指，現時由分區以抽簽或指派方式分發員工，但他們大多未接受任何相關訓練，如不懂穿著保護衣物，甚至是使用後棄置的方式。

另外，政府前線僱員總會指政府未將新肺炎列入可賠償職業病，新制公務員沒退休後醫療福利、長俸，令前線員工人心惶惶，直斥職業安全欠保障。

兩個工會促請政府履行《職業安全健康條例》應有責任，安排清晰工作指引，裝備充足的專職專責隊收集隔離人士垃圾，並將新肺炎列為可賠償職業病。

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