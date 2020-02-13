【武漢肺炎】城大：廁板與廁缸間存在縫隙　蓋廁板難杜絕細菌散播

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情擴散，日前長康邨康美樓有住户因廁所接駁糞渠的排氣管滲漏播毒，惹起公眾對洗手間衛生關注。 城大工學院建築學及士木工程學系團隊研究發現，沖廁過程中細菌會隨水珠濺至最高離廁板一米位置，會隨霧化過程浮於空氣中，由於廁板及廁缸間有幾毫米的縫隙，雖然蓋上廁板沖水有助減少細菌污染，但細菌仍會黏附於廁缸表面，污染廁板、洗手盤、地面等位置。團隊提醒，單靠沖廁時蓋上廁板不足杜絕細菌散播，應定期用稀釋漂白水加彈清潔，並最好開啟抽氣扇以減少細菌。

城大團隊指，沖廁過程中細菌會隨水珠濺至最高離廁板一米位置及會隨霧化過程浮於空氣中。（張嘉敏攝）

細菌會跟水珠飛濺污染洗手間

城大工學院建築學及土木工程學系副系主任賴志強帶領的團隊，於研究中發現沖廁產生的水珠，最高可濺至離廁板一米的位置，而每次沖廁可產生1.4萬至8萬顆水珠。若水箱相對廁板位置較高，或以閥門沖水系統，水珠會濺至較高位置。

團隊發現細菌會跟隨水珠飛濺污染洗手間，並跟隨霧化過程浮於空氣中，體積越細的細菌，沖廁後在空氣中濃度越高。

團隊提醒單靠蓋上廁板不足以杜絕細菌散播。（資料圖片）

須同時消毒廁缸及洗手間各處

由於廁板及廁缸間有幾毫米的縫隙，雖然蓋上廁板沖水有助減少細菌污染，但沖廁過程中會有細菌透過霧化過程離開廁缸及浮於空氣中。此外，細菌會黏附於廁缸表面，多次沖廁後會透過霧化過程浮於空氣中，污染廁板、洗手盤、地面等。

開啟抽氣扇30分鐘可減98%細菌

團隊提醒單靠蓋上廁板不足以杜絕細菌散播，須用1比49稀釋家用漂白水清潔廁缸及1比99稀釋漂白水清潔洗手間各處。他們建議應長期開啟抽氣扇，稀釋空氣中細菌及病毒。如無抽氣扇的情況下應該開窗。賴志強補充，研究發現開啟抽氣扇15分鐘能減少空氣中87%的細菌，而30分鐘則可減少98%。他又提醒開抽氣扇前應先關上窗。

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