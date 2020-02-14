【武漢肺炎】最快3.16復課　 私立幼稚園計劃復活節、暑假補課

新型冠狀病毒疫情不斷擴散。教育局局長楊潤雄昨日（13日）表示，繼續延長全港學校會停課時間，至不早於3月16日才復課。停課時間長，不但學童的學習進度備受關注，亦有擔心「白交」學費的問題，屬於私校的新加坡卓薈國際幼稚園說，會在復活節、暑假等補課，變相可以可以補足停課的時間。 至於針對私立學校渡困境的措施，教育局表明，私立幼稚園若希望減免學費，局方會體恤並盡快處理；然而校方認為，並非所有私校都有空間減學費，期望政府的資助可涵蓋私立學校。

學校將教學物資包裝好，並速遞予每位學生，讓他們可「邊睇邊做」。（王潔恩攝）

楊潤雄今日表明，會向在幼稚園教育計劃內的幼稚園，以每間學校1月份的學生人數作基數，計算停課期間的資助，確保不會因為有學生退學而減少資助，換言之，私立幼稚園不會受惠。

停課期間速遞教學物資予學生 訂購大量防疫物品

該校的教育課程總監易婉詩說，學校「停課不停學」，為了對抗疫情作出不少措施，包括以短片授課、速遞教學物資予學生，以及訂購大量清潔或防疫物品等。

防疫措施令學校成本增 有家拒絕付學費

易婉詩說，以上措施均增加了學校的營運成本，亦要特意聘請拍攝隊製作教學片段，期望政府的支援可涵蓋私立幼稚園，「相信香港嘅私立學校都有困難。」

她又說，至今已有個別家長要求或關注退學安排，亦有家長拒絕付學費。她表示，明白家長的關注，故將取消部分假期，會在復活節、暑假等補課，變相可以補足停課的時間、免學費近個半月。

教育課程總監易婉詩（右）說，期望政府的支援可涵蓋私立幼稚園。（王潔恩攝）

政府提供防疫津貼 校方：有依啲資助一定好

此外，政府今日亦指，會向幼稚園提供一次性的防疫津貼，協助加強校園清潔的工作，易直言：「有依啲資助一定好。」

校長Cherylanne Morton 說，校方會提供協助，而同事之間更會互相協助，以確保校內職員有足夠的防護裝備。她又指，雖然未有何時都復課，但各方均互相合作，對情況不太擔心。另外，何緩欣副校長亦指，老師致電各學生了解學習進度及有何需要支援。