【武漢肺炎】政總9樓保安局人員發燒入院　消息：無感染病毒

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情在港蔓延，消息指政府總部東翼9樓的保安局B及C組辦公室，一名文職人員發燒入院，正於沙田威爾斯親王醫院接受新型冠狀病毒測試，需等到今日（13日）傍晚才有檢測結果。衞生防護中心傳染病處主任張竹君在例行記者會上稱，暫時未掌握保安局文職人員的資料。 據了解，檢測結果已出，屬陰性，即沒有感染新型冠狀病毒。

穿上保護衣物的清潔人員，今日下午政總東翼樓層進行消毒。

香港至今（13日）共有51宗確診染上新型冠狀病毒的個案。今日中午有消息指，保安局一名職員懷疑受感染，人員近日出現流鼻水、喉嚨痛及輕微發燒，X光亦檢驗到肺部有陰影，正在威爾斯醫院留醫，正等待測試結果，料傍晚揭曉。

消息指肺部有陰影 料傍晚會有測試結果

消息指，涉事男職員是保安局文職員工，是「長期監禁刑罰覆核委員會/監管下釋囚委員會/監管釋囚委員會」的B組，並在政府總部東翼9樓上班，同層亦有C組。他在2月6日及2月11日曾返回政府總部9樓工作。保安局局長李家超辦公室則位於10樓，與懷疑個案的職員上班樓層僅相距一層。

發燒的保安局文職人員曾到政總上班，張竹君（左）表示未掌握資料。（余俊亮攝）

在衞生署的例行記者會上，衞生防護中心傳染病處主任張竹君被追問及事件。她則指，沒有確診或初步確診感染新型肺炎個案涉及保安局人員。至於政府部門或承辦商有沒有人員確診？她則僅稱，難以檢查承辦商人員的資料，手上也沒有資料。

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