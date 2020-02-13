【武漢肺炎】打邊爐家族同事中招　僱主政府宜允隔離假

本港疫情持續，周三（12日）衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，繼「打邊爐家族」的55歲二姨早前確診後，其51歲男同事亦相繼確診。二人均在美心旗下餐廳工作，曾一起用膳，該男子病發期間亦曾上班。「打邊爐家族」傳染鏈擴闊，蔓延到在同一場所工作的同事身上，職場的防疫措施再一次響起警號。

「打邊爐家族」傳染鏈擴闊，蔓延到在同一場所工作的同事身上，職場的防疫措施響起警號。（資料圖片／賴雯心攝）

不能在家工作 公司也應做足預防

該名51歲男子於2月3日發燒，2月4日向私家醫生求診，獲發病假之後休息一天，但至2月9日期間仍有照常上班，終於2月10日到廣華醫院求診，及後轉送伊利沙白醫院。發燒作為新型肺炎的病徵之一，最保險做法本應是在家工作，或者自我隔離14天。但以今次事件為例，確診者的餐廳工作不能以「Home Office」代替，而職員要自我隔離14天更是「手停口停」，生計難以保障。

對於必須前往工作場所的員工，其同事每日相對多個小時，身處空間相近，不時更同桌用膳，職場傳播疾病的風險不低。網上討論區已有不少市民指出，各家公司的防措施參差不齊，例如酒精搓手液不足，體溫測量器長期測到35度低溫等。關於職場防疫，衛生署理應與勞工處合作，由勞工處對各家公司劃一防疫標準，務使企業運作合乎《職業安全及健康條例》，並由衛生署突擊檢視各家公司的防疫情況，就漏洞給予專業意見。而對於食品製造業或不同餐廳的防疫情況，負責規管食物牌照的食環署更應加緊抽查，除了廚房環境須合乎衛生外，員工的防疫措施亦要做足，確保員工不能帶病上班，病毒也不能透過食物傳染食客。

部分僱員除了不能在家上班，更不希望因病「放假太多」而被老闆手起刀落。（資料圖片／羅君豪攝）

手停口停 唯有帶病上班？

雖然新型肺炎的潛伏期長，病徵亦不明顯，但社會因疫情影響可謂百業蕭條，部分僱員除了不能在家上班，更不希望因病「放假太多」而被老闆手起刀落，導致疫情蔓延反而推使僱員帶病上班。一方面，僱主應盡量安排疑似染病員工支取有薪病假或隔離假，但另一方面，目前生意艱難，要僱主完全承擔員工放取有薪病假，或自我隔離時的人工開支，也將會導致商戶的經營壓力大增。政府若強制推行，可能好心做壞事，迫使公司炒人續命。

僱主當然不想承擔額外開支，讓員工有薪隔離。但萬一疫症在職場蔓延，最終也會對公司生意造成打擊。因病假或隔離而造成的成本，僱主和僱員應共同承擔，例如薪金打折。為了在僱主權益與僱員薪酬之間取得平衡，政府亦可考慮艱難時期為企業提供補助，讓患病員工不必帶病上班。

特首林鄭月娥上周已宣布設立100億防疫抗疫基金，政府可考慮以此或額外基金，補貼企業支付僱員於隔離期間的部分成本，鼓勵職員在醫生紙證明之下，可以有足夠假期自我隔離，並獲發部分薪酬支持生活。而對於已用完累積有薪病假，或因兼職、散工等原因而不獲保障的僱員，政府亦可協助提供近似津貼，確保疫症期間的患病僱員可以有足夠休息，並遠離人群，減少病毒傳播風險。