【武漢肺炎】良田村患者姻親確診　年初六曾共膳　追蹤3名保險客

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，屯門醫院今日（13日）新增一宗確診個案，男患者43歲，居於紫田村，是早前確診、居於由立法會議員何君任村代表的良田村一名66歲村民的姻親。根據衞生防護中心資料，今天確診的新病者並非同村村民，但他曾於年初六(30日)與早前確診的村民共膳，同枱共有13人，全部人均須隔離，由於新患者為保險從業員，現正追蹤新患者潛伏期期間見過的3名保險客戶。

新患者非良田村村民

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在例行記者會透露，這名43歲新患者，是至今的第51宗個案，該新患者並無外遊記錄，從事保險業，他於2月5日感到不適，昨日入屯門醫院，今日證實確診。

根據資料，新患者在今年1月30日年初六，曾與13人同枱食飯，其中一人為早前確診的第41個案，新患者亦是該確診村民的姻親。該次飯宴後，新患者有繼續返工，現有十多個被視為親密接觸者需監察。由於新患者曾接觸3客戶，現須視乎情況看要否觀察及檢疫。

良田村指確診村民無出席牌樓開幕禮

良田村的社交網站專頁亦公布相關消息，指最新確診的病人並非良田村村民，籲村民注意好個人衞生。

另一則公告亦提到，村內早前確診的66歲男病人，其妻子透露病人並無參與良田村牌樓開幕典禮活動。根據專頁發布的短片，2月8日村內舉行牌樓開幕儀式，眾多村民圍觀儀式，村代表、立法會議員何君堯亦有出席。

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