【武漢肺炎】高拔陞：醫護感染風險難避免　憂現院內傳播須削人流

香港的新型冠狀病毒肺炎確診個案持續上升，累計已錄得51宗，不過醫院管理局坦承口罩存貨量只剩一個月，有醫護亦透露醫院對如何使用防護裝備增重重限制。 醫院管理局行政總裁高拔陞今日（13日）撰寫網誌時表示，按內地情況顯示，任何專科的醫護人員均有感染風險，病人不限於內科和呼吸科，他稱局方擔憂香港出現「院內傳播」，因此即將大幅削減公立醫院的非緊急服務，減少醫院人流以減交叉感染風險。 高拔陞承認個人保護裝備的供應緊張，醫管局的處境困難，但社會各界有人主動提出物資的採購方法，令人鼓舞。他呼籲眾人應好好保護醫護，讓他們「無後顧之憂去打這場硬仗」。

醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片／李澤彤攝）

非必要手術及非緊急臨床檢查順延

醫院管理局行政總裁高拔陞撰寫網誌時，引述內地武漢精神科醫院有幾十名醫護人員確診感染新型冠狀病毒一例，認為任何專科的醫護人員均有感染風險，病人不會只於內科和呼吸科出現，而局方最擔憂的是香港出現「院內傳播」，因此未來幾個星期需大幅削減公立醫院的非緊急服務，減少醫院人流以減交叉感染風險。

受影響服務包括耳鼻喉科，會集中診治術後的病人；預約手術除了必要的手術如癌症手術外，將會安排延期。一些非緊急及例行的臨床檢查，例如內窺鏡和胃鏡的檢查，都會順延進行。在精神科，將暫停短暫出院回家的安排 (home leave)，新入院及返回醫院的病人，亦會首先集中在收症病房，並會探討加強視像診症服務。

高拔陞形容削減服務是一個不容易的決定，但措施是為了保護病人和前線醫護人員的安全，是對抗疫情的必要措施，他希望市民諒解。

有生產商被逼停產 增採購保護裝備難度

面對醫院的個人裝備數量大跌，高拔陞承認個人保護裝備的供應緊張，源於受環球採購和供應鏈影響。他指疫情開始以來，裝備使用量以數倍的幅度上升，令庫存減少，加上不少生產商被逼停產，增添採購難度。醫管局已提醒門診病人自備口罩以減少用量，另一方面亦呼籲醫護同事合理使用，盡量將緊絀的資源，給予最有需要的前線醫護人員使用。

高拔陞指，醫管局的處境困難，但社會各界有人主動支援，如提出不同數量的物資、或者採購的方法，特區政府亦提供多方面支持，協助採購及解決困難，他指各界支持令人鼓舞，又認為疫情已進入關鍵時刻，籲眾人應好好保護醫護，讓他們「無後顧之憂去打這場硬仗」。

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