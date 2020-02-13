【武漢肺炎】工會斥促延使用N95口罩　醫管局：供應緊張合理使用

武漢肺炎疫情持續，防護裝備短缺，醫管局員工陣線今(13日)公開醫管局內部文件，局方建議醫護連續接觸多名病人時，應延續N95口罩及眼部防護用具的使用時間，除非出現損毀或弄污情況。 而一份伊利沙伯醫院通告更顯示，院方會收集各部門或病房的N95口罩，改由中央統一發放，醫護人員如果需要補充裝備，就需在提交申請時同時呈上使用紀錄以作考慮。 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞於記者會上未置可否，但表明醫管局貫徹用得其所原則，口罩供應緊張，呼籲同事合理使用。她又表明，醫管局整體口罩存貨量約有1個月，已加配及加快訂貨。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞（右）。（余俊亮攝）

一份印有伊利沙伯醫院的通告顯示，院方會收集各部門或病房的N95口罩，改由中央統一發放，高風險區域會優先獲得分配，通告以「稀少的資源」去形容N95口罩。醫護人員需要每天紀錄個人防護裝備的使用情況，如果需要補充裝備，就需在提交申請時同時呈上使用紀錄以作考慮。

有伊院醫護人員向《香港01》透露，有病房護士稱該院貨倉有職員到病房點算N95口罩，聲稱要收起病房所有N95口罩，令醫護人員不滿。

何婉霞表明，醫管局整體口罩存貨量約有1個月，已加配及加快訂貨。 （余俊亮攝）

新貨料月底才運抵

何婉霞表示，N95口罩用量比以往為多，局方已增加訂單，惟運送需時及原材料供應緊張，期望本月尾有貨運抵，局方同時已加強倉務管理，如同事需進行高風險工作，則會給予相應防護衣物。同事可按照不同工作程序，穿着相應防護裝備，醫管局貫徹用得其所原則，但口罩供應緊張，她呼籲同事合理使用。

她又表示，明白同事憂慮，已透過不同渠道包括手機應用程式、通告等保持溝通，亦有採納意見例如提供租金津貼及住宿安排。

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被追問會否借調警務處存貨予醫護前線使用，何則稱，預防感染控制專家小組有既定準則，因應不同工作程序，配置相應的防護裝備，採購時亦要視乎其質素及規格，具嚴格標準。對於其他部門的保護裝置是否符合醫護要求，她稱暫未有數字。