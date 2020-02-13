【武漢肺炎】醫護可重用N95？一文看清醫管局與工會不同說法

本港由新型冠狀病毒引起的「武漢肺炎」疫情持續，最新確診患者已增至51宗。不過，醫院管理局的資源緊絀，建議醫護人員可以重用N95口罩。 醫管局員工陣線就認為，由於處理新型冠狀病毒的懷疑及確診個案時，均須進行「接觸預防措施」，因此不應重用N95，批評醫管局斷章取義地跟從美國疾病控制與預防中心（CDC）的建議，會嚴重危害僱員的安全。 下文將比較醫管局與工會的說法。

醫院管理局的資源緊絀，建議醫護人員可以重用N95口罩。 （資料圖片／余俊亮攝）

根據醫管局於2月10日更新的《嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病——醫管局通訊文件》第48頁，醫管局建議「於連續性接觸多個病人時，可延續使用N95呼吸器，中間無需將N95呼吸器脫下或再次戴上」，而「同樣原理適用於眼部防護用具」。醫管局認為，建議與美國疾病控制與預防中心（CDC）之建議相符。

不過，醫管局員工陣線就引述CDC指引內有關延續使用的限制，當中包括「與需要接觸預防措施的傳染病病人有緊密的接觸後，或離開這類病人的護理區後，須棄置N95呼吸器。」工會認為，由於處理新型冠狀病毒的懷疑及確診個案時均須進行接觸預防措施，因此不能夠將延續使用N95口罩應用於此類病人的護理過程中，「本會亦對醫管局未能於《通訊文件》中提及此等重要的資訊感到非常震驚」。

醫管局建議「於連續性接觸多個病人時，可延續使用N95呼吸器，中間無需將N95呼吸器脫下或再次戴上」。 （醫管局員工陣線提供）

建議用膳後再翻戴N95口罩

另外，醫管局員工陣線亦指，該會接獲不同會員指出，醫院實際操作與《通訊文件》建議不符，例如有醫院的感染控制護士建議每位員工每天獲分配一個N95口罩於工作中使用，感染控制護士亦建議員工於用膳期間以紙袋存放N95呼吸器，並於用膳後繼續使用同一個N95呼吸器，「感染控制護士聲稱上述做法皆合符CDC的建議」。

醫管局員工陣線批評，醫管局斷章取義地跟從CDC部份建議，未有提及CDC所指出的限制和注意事項，「此舉有誤導之嫌，而且更會嚴重危害僱員的安全。」工會建議，醫管局應根據CDC的建議及其指出的限制和需注意之事項，明確定義於何種情況下，N95呼吸器可延續使用或重用，而延續使用或重用的做法並不能廣泛適用於所有情況，並更新《通訊文件》內容。

醫護人員需重用面罩的膠框。（醫管局員工陣線提供）

醫護人員進入隔離病房，需要佩戴N95口罩、護目裝置、PPE藍色防水保護衣、即棄手套及保護帽。（資料圖片）