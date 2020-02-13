【武漢肺炎】打邊爐家族親人工作地點曝光　新世紀廣場群策大廈

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情在本港持續。衞生署今日（13日）更新14日內曾到訪湖北的香港居民，正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單，因不少人已完成檢疫，大廈數字只餘下14幢，沒有新增。 過去 14 天內曾有確診新型冠狀病毒感染個案出現的非住宅名單，新增新世紀廣場及灣仔群策大廈榜上有名，兩處均是打邊爐家族親人及相關確診同事的工作地點。兩處為家族中24歲首名患者的二姨及父親工作地點，二人各位一名同事確診。 截至12日，衞生署向4,338名由內地抵港人士發出檢疫令，3,894人為香港居民，444人為非香港居民。

第50宗確診個案患者在九龍旺角新世紀廣場北京樓分店工作。（資料圖片／李澤彤攝）

本港今日再確診多三宗新型冠狀病毒感染確診個案，三名患者居於在屯門紫田村、灣仔柯布連道28至32號香海大廈及東區康柏徑10號康景花園。除以上三處外，根據今日（13日）衞生署公布的資料，旺角新世紀廣場及灣仔群策大廈曾在過去14日有確診新型冠狀病毒感染個案逗留。

最後逗留日期為2月9日及10日

旺角新世紀廣場涉及的個案是第37宗及50宗個案，第37宗個案是打邊爐家族一員（55歲女患者，最先確診24歲男子的二姨），而第50宗個案則為第37宗個案在北京樓工作的51歲同事，他在2月3日發燒，翌日求醫，6日至9日有上班，10日入住廣華醫院。而第50宗個案在新世紀廣場最後逗留的日子是2月9日。

至於灣仔群策大廈涉及的是第30宗個案及第44宗個案。第30宗個案同樣是打邊爐家族一員（68歲男患者，最先確診24歲男子的父親），第44宗個案是其60歲的女同事，同在群策大廈中負責清潔工作。她於2月1日出現咳嗽，至2月11日確診，最後一次在群策大廈中逗留的日子是2月10日。

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444非香港居民強制檢疫

而14日內曾到訪湖北的香港居民，正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單，由於沒有新樓宇上榜，加上部分人已完成檢疫，大廈數字只餘下14幢。

另外，在2月8日後實施強制檢疫後並截至12日，衞生署共向4338名由內地抵港人士發出檢疫令，3,894人為香港居民，444人為非香港居民。當中4,114人於家中接受檢疫，146人於酒店檢疫，另78人入住檢疫中心。對於有關違反檢疫令的人數，及失聯人士的情況，署方則指需向警方查詢。