【武漢肺炎】增至53宗確診　長康邨家庭相關成員同枱食飯五人中招

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（13日）晚上8時，本港新增3宗新型冠狀肺炎病毒確診個案，累計53宗確診個案，最新確診的3人都與之前確診的患者有關連。三人於潛伏期內均無外遊，現時情況穩定。 其中第51宗個案、43歲男病人是第47宗個案、66歲男子的親戚，兩人於年初六曾出席一個家庭聚會並共膳。另外第52、53宗個案是兩母子，分別是67歲女子及37歲男子，他們是早前確診的、屬青衣康美樓家庭群組的三名病人（第46、48及49宗個案）的親戚，於年初二晚，與第48及49宗個案在北角明星海鮮酒家一同出席聚餐。據了解，該酒樓已於上星期租約期滿，結束營業。 社署證實於今晚接獲通知，中西區及離島區社會保障辦事處一名男職員確診感染新型冠狀病毒。據悉，該患者為最新確診的37歲男子。

↓↓清潔人員在長康邨進行消毒↓↓

紫田村患者與弟岳父確診前共膳

本港單日新增三宗確診新型肺炎個案，衞生防護中心指，第51宗個案、43歲男子過往健康良好，居於屯門紫田村。他是早前確診的第47宗個案、66歲男病人的姻親。該43歲男子自1月29日咳嗽，1月31日出現肚瀉和嘔吐，並於同日至2月8日期間向兩名私家醫生求診。病人於2月12日到屯門醫院求醫並入院接受治療。他的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊。

中心指，他於1月30日曾與第47宗個案病人一同出席一個家庭宴會。據衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，兩人於紫田村曾共膳，席間共有13個人。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

另外兩宗個案是一對母子，分別為67歲女子（第52宗個案）及37歲男子（第53宗個案）。中心透露，67歲女子是早前確診、第46宗個案的小姨。兩母子於1月26日晚上與早前確診第46、48及49宗個案病人，於北角明星海鮮酒家一同出席聚餐。翻查資料，第48及49宗個案病人住在長康邨康美樓，同住的62歲女患者最早確診，屬家庭群組個案。

這個個案屬長康邨家族相關，即當日同枱食飯者中心，有五人確診。

母親周末會到兒子住所居住

中心公布，67歲女病人過往健康良好，平日居於鰂魚涌康景花園，周末則居於兒子位於灣仔柯布連道28-32號香海大廈的寓所。她於1月31日出現咳嗽，2月1日開始發燒及發冷。她分別於1月31日、2月3日及7日向私家醫生求診，2月12日到律敦治醫院求醫並入院接受治療，她現時情況穩定。病人在潛伏期內沒有外遊。其密切接觸者包括女兒、女婿、孫兒、孫女及家傭，均沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

至於37歲男病人過往同樣健康良好，居於香海大廈。他於2月8日出現發燒，2月9日向私家醫生求診，2月12日到律敦治醫院求醫並入院接受治療。他現時情況穩定，在潛伏期內亦沒有外遊。

37歲男子為社署社會保障辦事處職員

有指其中一宗確診個案病人是社會福利署員工，《香港01》向社署查詢是否37歲確診男子。社署回覆時證實，於今晚接獲通知，中西區及離島區社會保障辦事處一名男職員確診感染新型冠狀病毒，但社署的回覆無提及該病人屬哪宗確診個案。

社署稱據了解，該名職員早前曾上班。因應這宗確診個案，中西區及離島區社會保障辦事處即時起停止運作及關閉，直至另行通知，並會按衞生署衞生防護中心的要求，採取所需措施，包括進行徹底清潔消毒。