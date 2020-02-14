彩虹11人染退伍軍人症　港鐵彩虹站冷卻塔含菌超標　衞生署促停運

港鐵彩虹站一帶三個公屋屋苑近期連續有居民感染退伍軍人症，衞生署衞生防護中心周四（13日）公布，錄得一宗新增與該群組相關的退伍軍人病個案，累計涉及九男兩女病人，年齡介乎65至84歲。 第11名病人為82歲男子，居於黃大仙彩虹邨金漢樓，病人的樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌呈陽性反應。衞生防護中心已聯同機電工程署跟進，化驗結果顯示，在四個港鐵彩虹站淡水冷卻塔採樣的水樣本中，發現有三個冷卻塔樣本的嗜肺性退伍軍人桿菌濃度高於行動水平，中心今日已建議港鐵停止全部四個冷卻水塔的運作，並對系統進行清洗及消毒。

經化結果顯示，港鐵彩虹站三個淡水冷卻塔水樣本的嗜肺性退伍軍人桿菌濃度超標。 （資料圖片）

9名患者潛伏期無外遊

衞生防護中心表示，分別於2月１日、3日、6日、7日、10日及11日公布一宗的退伍軍人病群組個案，他們居於坪石邨、彩虹邨及啟晴邨，都圍繞彩虹站一帶。最新一宗病人為82歲男子，居於黃大仙彩虹邨金漢樓。病人的樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌呈陽性反應。

中心表示，流行病學調查發現，除了其中兩名病人曾分別到過澳門和深圳外，其餘九名於潛伏期內均沒有外遊。

11名病人資料如下：

第1宗： 66歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨白雪樓 第2宗： 76歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨白雪樓 第3宗：67歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨綠晶樓 第6宗：84歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨錦雲樓 第7宗： 72歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨金碧樓 第11宗：82歲男子，居於黃大仙彩虹邨金漢樓 第4宗：79歲男病人，他有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓 第5宗： 76歲女病人，她有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓 第8宗：72歲女病人，她有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓 第10宗：72歲男病人，他有長期病患，居於觀塘坪石邨鑽石 第9宗： 65歲男病人，他有長期病患，居於九龍城啟晴邨滿晴樓

彩虹站淡水冷卻塔 四個中有三個含菌超標

衞生防護中心聯同機電工程署到病人的居所及附近進行多次視察，採集水樣本及環境採樣樣本，進行退伍軍人桿菌檢測，以調查可能的感染源頭。經化驗後，在四個港鐵彩虹站淡水冷卻塔採樣的水樣本中，發現有三個冷卻塔樣本的嗜肺性退伍軍人桿菌濃度高於行動水平。



中心表示，根據港鐵資料，有關冷卻水塔已於2月4日及12日進行消毒。鑑於2月4日前採集的水樣本驗出含有高濃度的嗜肺性退伍軍人桿菌，作為預防措施，中心今日已建議港鐵停止全部四個冷卻水塔的運作，並對系統進行清洗及消毒，中心人員將再次採集水樣本以確定有效消毒。

退伍軍人桿菌可存活在冷卻水塔

中心發言人表示，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士，均較易感染退伍軍人病；有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有可能因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。