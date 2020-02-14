彩虹站冷卻塔退伍軍人桿菌超標　港鐵稱已停用不影響站內乘客

衞生防護中心昨日（13日）指出，正調查一宗涉及11名病人的退伍軍人病群組個案。經化驗後，在4個彩虹港鐵站淡水冷卻塔採樣的水樣本中，發現有三個樣本的嗜肺性退伍軍人桿菌濃度高於行動水平。 港鐵車務總監李家潤今日（14日）表示，有問題的冷卻塔系統已停止運作，強調冷卻塔全部於室外，不會對站內的乘客構成影響。 港鐵又指，在暫停所有冷卻塔的運作期間，車站的冷氣供應將會暫停，但通風系統會如常運作，車站會在站內增設風扇，並會啟動後備製冷裝置支援車站主要設備運作。

經化結果顯示，港鐵彩虹站三個淡水冷卻塔水樣本的嗜肺性退伍軍人桿菌濃度超標。 （資料圖片）

李家潤說，已即時暫停運作該站冷卻塔，安排承建商作全面清洗及消毒，並指昨日與衞生署及機電署開會商討事件，強調他們一直根據指引，定時、定點抽驗水辦及維修水塔。

李家潤（右）表示，有問題的冷卻塔系統已停止運作。（羅君豪攝）

不會對乘客構成影響

他指出，淡水冷卻塔位於車站外，主要是協助製冷系統散熱，冷卻塔內的水不會流入站內，對乘客不會構成影響。他續說，因應現時肺炎疫情，已加強站內的新鮮空氣流通。

車站的冷氣供應將暫停 通風系統如常運作

港鐵說，彩虹站的四個淡水冷卻塔早前抽取水樣本進行化驗，其中3個水塔的水樣本，退伍軍人桿菌含量超出行動指標，而其中一個超標。港鐵說，已即時暫停全部四個冷卻塔的運作，並會安排承辦商進行全面的清潔及消毒，之後會再抽取水樣本進行復驗。

港鐵說，該4個冷卻塔是協助車站製冷系統散熱的獨立系統，亦設於車站外，冷卻塔的水並不會流入彩虹站內。此外，車站內的製冷系統是完全密封，故不會對車站內的乘客構成影響。

在暫停所有冷卻塔的運作期間，車站的冷氣供應將會暫停，但通風系統會如常運作。車站會在站內增設風扇，並會啟動後備製冷裝置支援車站主要設備運作。