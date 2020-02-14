【武漢肺炎】滙豐一名員工家屬確診　員工曾在總行及將軍澳上班

新型冠狀病毒疫情不斷擴散。滙豐今日（14日）表示，昨日晚上得悉一名員工的家屬被確診新型冠狀病毒肺炎，該員工與被確診的家屬曾有緊密接觸，現正接受政府的隔離和醫學觀察。

滙豐一名員工家屬確診感染新型冠狀病毒肺炎，而該名員工曾在總行及將軍澳上班，正在隔離。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

過去14日無接觸客戶

滙豐說，在過去14日内，該員工沒有接觸客戶，並自2月12日已在家中隔離。此前，該員工分別於滙豐中環總行大廈14樓（1月30-31日及2月3日）及將軍澳辦事處2樓（2月4-11日）上班。這兩樓層並非用作接代客戶。

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其座位及附近空間已消毒

滙豐又指，該員工的座位及附近的空間已徹底清潔和消毒，而公共空間（包括茶水間），都包括在內，整座辦工大樓會繼續定時清潔。滙豐正聯絡可能與該員工有緊密接觸的家屬的員工，並要求他們在家隔離14天。

所有香港員工在可行情況下可留家工作

滙豐表示，公司不時呼籲員工注重個人衛生。如有身體不適，應留家休息或馬上求診。所有香港員工在可行的情況下亦可留在家中工作。