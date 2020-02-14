【武漢肺炎】潛逃男子昨內地返港被捕 　今未上庭 　隔離後再訊

本港上周六（8日）實施強制檢疫令以防武漢肺炎擴散，一名被控盜竊及管有偽鈔的男子去年棄保潛逃，缺席法庭聆訊，法庭遂發出拘捕令。該男子昨經深圳灣返港時被捕，本應今天（14日）被押至粉嶺裁判法院，但因檢疫令限制移動，暫於天水圍警署扣押。裁判官黃國輝將案件押後至本月28日再訊，以待被告完成14日隔離。期間被告交由懲教看管，即會被送往醫院隔離。

被告陳勇為香港人，涉嫌偷取提款卡及管有假鈔。他原須於去年4月16日答辯，當日卻未有現身。法庭因而發出拘捕令，被告昨於深圳灣過關時被捕。

案件今於粉嶺法院處理，但因被告陳勇受檢疫令所限，未有被帶上法庭。

暫留在天水圍警署 未被帶上法庭

控方庭上指受檢疫令所限，被告每次移動均須獲衛生署副署長批准，故暫時留在天水圍警署，未有帶上法庭。控方請示法庭，若被告還柙候訊，應交由警方還是懲教署看管。如由警方看管，被告會被送往隔離營，而後者則會送被告到醫院。

裁判官表示，一般情況下被告都會交由懲教看管，最終將案件押後兩周，即被告完成隔離後，於西九龍裁判法院再訊。

強制檢疫令規定，所有由內地入境的人須在自行申報的住處進行家居隔離14天。惟被告有案在身，不准保釋，須扣押隔離。

案件編號：WKCC5638/2019