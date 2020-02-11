【武漢肺炎】被告知隔離營額滿　長康邨康美樓住戶未撤批港府馬虎

青衣公屋長康邨康美樓同座向單位病人先後確診新冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」），政府凌晨撤離07室住戶往4個隔離中心。食衞局局長陳肇始表示尚有9個住戶有待進行檢疫工作，再安排進入隔離中心。有仍未撤離的07室住戶，因凌晨熟睡，至今早看新聞方發現自己需要前往隔離；另一07室住戶就指，今（11日）凌晨1時有衛生署人員上門指，將安排他們離開，不過後來以隔離營額滿為由著其在家等候。

「新型冠狀病毒」（俗稱「武漢肺炎」）疫情蔓延，至今錄得42宗確診個案。其中青衣長康邨康美樓，一名62歲女子昨日（10日）確診，與早前第12宗個案、75歲患者居於同一大廈，同樣居於康美樓07室單位。兩患者住所相隔約10層。政府今（11日）凌晨安排全幢大廈共34戶的07室住戶疏散，撤離23個單位到檢疫中心，其中4人出現症狀正在三家醫院進行醫學監察，另有9個單位有待進行檢疫工作。

長康邨07室住戶被安排到4個檢疫中心隔離，分別為麥理浩夫人度假村、饒宗頤文化館、鯉魚門公園度假村和保良局賽馬會北潭涌度假營。

梁先生一家四口居住在低層07室單位，他表示今早主動聯絡衛生署，方知道署方下午前會安排到隔離中心。他指，今（11日）凌晨1時有衛生署人員拍門登記屋內人員資料包括詢問過去14日有否離港，不過未有量體溫，其後人員表示07室住戶需作撤離，並指將安排他們到美孚翠雅山房。梁先生隨即執拾衣物及日用品，惟衛生署人員其後向他表示，由於美孚隔離營額滿，暫未能安排他們入營，著他們在家中等候。至早上5時許，衛生署人員撤走，居民於清晨5已經可以自出自入。他認為署方做事略欠嚴謹，「我好唔開心，呢個係個好大嘅漏洞。個個咁驚嘅時候仲放人出去，你都唔知邊個有事。」。

梁先生續指，得悉大廈有確診個案後已人心惶惶，因此曾向保安員打聽確診個案居住在哪個單位，不過保安員未有透露，「唯有自己做好啲清潔，拖地、抹屋等等。」

梁先生表示，今日凌晨有署方人員到單位內進行簡單登記。（香港01記者攝）

另外有不少住戶因熟睡而未有前往檢疫中心，至早上到管理處查詢後被告知在家等電話通知。其中居於中層07室的曾先生與妻子凌晨未有撤離，他們指，最近14天都未有到過內地，「只係去樓下行下、買嘢食。」曾續指，其子女今早已致電提醒執拾好衣物及日用品等，待政府人員帶他們到隔離營。不過他補充，至今仍未有相關部門通知，「都係睇電視先知（隔離）」，得悉事件後，他們立即以漂白水消毒廁所。