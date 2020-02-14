【情人節】疫情籠罩花墟　買花不見人潮　花價降價一半回到10年前

今日（14日）是一年一度情人節，每逢此佳節，旺角花墟早上已聚集不少男士在選擇花束送給情人。今早微風細雨下加上受疫情影響，到現場購物的人比以往少得多，有花店負責人表示訂單少最少一半，送公司的更少九成，叫苦連天，「有啲今日我哋送上公司，上到去發現佢都冇開工，都要拎返返嚟。」又有客人早已考慮所購買的花束，有別於以往心思選擇，更只不小心觸碰手，便立即彈開，顯得非常緊張，直言今年過得非常難忘。 有男士穿上西裝褸到現場選擇花束，他表示擔心受到傳染，不會外出吃飯，只好盡早購買禮物、買餸，回家自製燭光晚餐，「我盡量係屋企營造到西餐廳嘅氣氛，作為補償。」

今日為一年一度情人節，但受疫情及天氣影響下，今年來花墟買花的人流減少。(梁煥敏攝)

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2000元可買到99支玫瑰

今早曾經一度下着大雨，加上受武漢肺炎疫情影響下，雖然今日為一年一度情人節，旺角花墟仍然顯得比較冷清。以往數千元的99支玫瑰花束，今年約2000元內已可購得到，於花墟開店20年的美美慨嘆，今年的定價大約為10年前同期價格，「今年啲花其實特別靚，但係天氣太差，加上啲人都唔出街，幾靚都冇用，冇人嚟睇。」

她續說，今天的玫瑰花來自荷蘭及內地，強調內地貨品並非來自武漢，非常安全，但絕大部份男士選擇荷蘭玫瑰，認為比較安全，「佢哋會買得好少，但係一定要揀荷蘭貨。」又有子女陪父揀花後笑説，「咁樣女仔會鬧少啲，（日子會好過啲？）都係架！」

今日為一年一度情人節，但受疫情及天氣影響下，今年來花墟買花的人流減少。(梁煥敏攝)

花店負責人：條街個個都已經叫苦連天

另外，卉豐花店負責人梁小姐説，今年情人節的印象非常深，非常難忘，「而家呢一刻淨係想銷晒啲貨，呢條街個個都已經叫苦連天，今年真係差咗好多。」她説，今年花束的價格為以往半價，加上絕大部份男士選擇300至400元的花束，相信與顧客收入減少有關，「而家個個入到嚟都即刻話預算係400蚊，以往通常都唔會咁，你而家見到嘅花，比起上年根本就已經冇晒，點會仲可以咁多擺喺度，差咗好多。」由於武漢肺炎疫症來得突然，內地花一度不能來港，加上擔心購花的人減少，入貨相當困難。

送花上公司摸門丁 有訂單送醫院

梁小姐續説，大半年前社會運動開始，由於旺角為遊行路線之一，經常要提早關門，生意差得多，年初預算人流有所改善，但疫情一到，生意雪上加霜，「其實隔離左右大家都嗌晒救命，因為要繼續交租同埋畀人工。」以往購買花束是一件開心的事，對此印象更深，「今年送上寫字樓少咗最少九成，今日有幾束送到去，人哋公司仲要無開拎返嚟，同埋今年拎去屋企嘅多咗好多，仲有啲送去醫院，我哋都叫同事要小心啲，戴多兩個口罩，同埋喺門口交收。」

此外，以往有不少男士會行逛多次才購買，今年情況相當不同，「今年一嚟到，係有晒目標， 5分鐘搞掂，仲試過有一個客，只係唔小心掂到一下手就即刻彈開，疫情真係好影響心情。」

買花買蠟燭在家過燭光情人節

花墟內，同時有多年來堅持送花的男士，羅先生新婚一年，由於受疫情影響，將會留在家中慶祝，一早穿上西裝褸選擇花束的他，昨晚起已為節日做準備，「噚日已經買定餸，今日一早嚟買花，花一定要買嘅，一陣去買蠟燭，希望可以做到以往酒店餐廳嘅氣氛，彌補下唔可以出街食飯。」

亦有男士帶同子女來購買花束，就讀中一的黎同學與爸爸購買花束送給媽媽，他説：「花我有份揀嘅，但主要係爸爸揀，佢年年都買花，媽咪收到次次都好開心。」他説，每年情人節將會外出吃飯，今年亦不例外，自認為強力電燈膽會乖乖地坐着吃共渡佳節，又指自己將來會效法爸爸送花的好習慣，「咁樣女仔會鬧少啲，（日子會好過啲？）都係架！」亦有網上出售花束的林小姐說，今年不少客人選擇用水果或蔬菜做花束，希望盡顯心思之餘，希望對方健康，「如果我買到口罩同搓手液，我都想要加上去，可以矜貴啲。」