【武漢肺炎】1月訪港旅客按年跌逾五成　2月單日訪港人次低於三千

武漢新型冠狀病毒的肺炎疫情持續。本港多個口岸被關閉，本地航空公司往返香港及內地城市的航班亦減半。 旅發局表示，今年1月初步訪港旅客數字為320萬人次，即每日平均約10萬人次，與去年上半年平均每日20萬人次相比，按年下跌53%，當中內地及短途市場跌幅最大，超過5成。不過，內地旅客仍然佔了訪港旅客78.5%。 旅發局又指，根據2月份的最新數字，旅客人數持續下跌，單日訪港旅客人次跌低於3,000，當中7成5為非內地旅客。

旅發局表示，今年1月初步訪港旅客數字為320萬人次，即每日平均約10萬人次，與去年上半年平均每日20萬人次相比，按年下跌53%。（資料圖片 / 陳嘉元攝）

每日約十萬人次來港

旅發局表示，今年1月初步訪港旅客數字為320萬人次，即每日平均約10萬人次，與去年上半年平均每日20萬人次相比，按年下跌53%。

局方續指，雖然因應農曆新年效應，本港1月中的訪港旅客回升至平均每日13萬人，但受疫情影響，不少航空公司已停飛來往本港航線及削減航班，政府亦推出措施，故1月下旬旅客大幅下滑，單日訪港人次跌至6萬5千。

內地客按年跌5成 惟仍佔逾7成

按1月整體訪港旅客的初步數據顯示，內地旅客達252萬人，非內地則有69萬人。雖然按年比較，內地客源大跌逾5成（54%），但仍然佔訪港旅客逾7成。此外，非內地的短途旅客亦按年跌56%。

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2月單日旅客人次跌低於3,000

據2月份的最新數字，旅客人數持續下跌，單日訪港旅客人次跌低於3,000，當中7成5為非內地旅客。