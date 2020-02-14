【武漢肺炎】賽馬會將向醫管局捐8萬個口罩　成立5000萬援助基金

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，連日來引發口罩搶購潮。香港賽馬會宣布將向醫院管理局捐出8萬個KF-94口罩，亦會捐出25萬個兒童外科口罩給基層家庭、有特殊教育需要及少數族裔的兒童。 此外，馬會又成立5,000萬元的緊急援助基金，並向非政府組織撥款2300萬元，讓他們能夠向社區提供所需的支援。

香港賽馬會宣布，將向醫院管理局捐出8萬個KF-94口罩。（資料圖片／余俊亮攝）

香港賽馬會宣布，將向醫院管理局捐出8萬個KF-94口罩。另外亦會捐出25萬個兒童外科口罩予來自基層家庭、有特殊教育需要及少數族裔的兒童。

員工獲發50個口罩 供自身及家人使用

而全體馬會員工亦會收到口罩，當中負責賽馬賽事及非賽馬賽事營運的員工，除了現時每天獲派在執行職務時佩戴的口罩外，會獲發一包共50個口罩，以供他們本身和家人使用。至於須留在政府隔離中心或應本會要求留在指定設施自我隔離或受感染，及家人受感染或負責跨境營運的員工，他們將每星期收到一包共50個外科口罩，以供他們本身和家人使用。馬會亦將向在家工作的員工提供口罩，並正在規劃有關派發方案及數量。

口罩供不應求，出現搶購潮。（資料圖片／張浩維攝）

向非政府組織即時撥款2,300萬元

馬會亦成立港幣5,000萬元的緊急援助基金，向非政府組織撥款，讓他們能夠向社區提供所需的支援。撥款的目的是希望盡快提供衛生和防護用品、支援準確安全和教育訊息的發放，以及支援活動以幫助有需要人士保持身心健康。馬會亦提供港幣2,300萬元的即時撥款予非政府組織，以助他們向31,000名行動不便的長者和殘疾人士派發「關懷包」，當中包括一些必需品如可儲存的食物、個人衞生及家居清潔用品。

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