【武漢肺炎】庫德洛質疑中國疫情通報不透明　外交部回應提特朗普

在中國全力以赴抗擊新型冠病毒肺炎疫情之際，白宮首席經濟顧問庫德洛稱，中方在目前疫情的情況通報上缺乏透明。對此，中國外交部進行了回應。

庫德洛認為，中國在疫情的爆發問題上透明度略低。圖為2019年8月2日庫德洛（左）在白宮外接受記者採訪。（AP）

中國外交部發言人耿爽在2月14日舉行網上例行記者會，有記者就庫德洛質疑中方疫情通報一事提問，耿爽回應稱，疫情發生以來，中方本着公開、透明及對全球公共衛生安全和人民健康高度負責的態度，與國際社會攜手應對疫情。

他表示，中方對同美方開展合作一直持積極、開放態度。

耿爽接着指出，疫情發生以來，中美衛生健康部門保持密切政策溝通，及時相互通報疫情信息，部長間以通話、通信等方式就疫情防控開展交流；中美疾控、醫學科研技術部門及中美科學家也一直保持多種形式的技術交流；我們歡迎包括美方在內的多國專家參加中國—世衛組織聯合專家考察組。

最後，耿爽提及美國總統特朗普（DonaldTrump）和美國衛生部長阿扎（Alex Azar），稱他們在多個場合對中方在疫情防控中的透明姿態表示讚賞。並表示中方將繼續與包括美國在內的國際社會攜手應對疫情，維護全球公共衛生安全。

據路透社2月13日消息指，庫德洛在白宮接受記者採訪時透露，中國病例數量上升一事讓美國方面不滿，美國認為中國應對疫情的透明度需要提高，並對中國官方公布的病例數量存疑。

不過，對於中國疫情，自稱「恐菌者」的特朗普2月7日在社交媒體讚揚了中國及習近平。他寫道：「他們真的很努力，我認為他們做得很專業。」「他堅強，敏鋭並且專注地領導中國對冠狀病毒進行反擊。

中國確診病例大幅增加引發外界質疑。（中新社）

據瞭解，在中國湖北以外地區新增新型冠狀病毒肺炎病例連續下降之際，2月13日湖北省前一天新增確診病例數忽然暴增1,840接近15,000例，新增病亡242例。其中武漢市依然佔據絕對比例，確診13,436例，約佔全省的90.54%；病亡216例，約佔全省的89.26%。

不過，數據激增並非病毒的可怕爆發，而是判斷標準發生改變。2月12日中國政府增加了「臨床診斷病例」。官方公開信息裏也特意指明瞭這一點。如果剖去確診和死亡病例數字裏的臨床診斷病例，新增數量分別只有1,508和107例，與此前每日公開數字並無太大差距。

所謂「臨床診斷病例」，是指醫生通過詢問、觀察、檢查等方式採集就診者相關信息從而確診的病例。這種新的診斷方式的補充，不僅能夠協助確診更多病例，而且也會將之前兩個月裏累計的感染者集中納入，因而使得確診數量激增。

國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學首席科學家曾光認為，此舉是正確步驟，能堵塞傳播漏洞。