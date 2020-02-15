【武漢肺炎】醫護家人「自我隔離」致有感似坐監　甚至有意撰遺書

武漢肺炎肆虐，全港口罩難求，不少市民都選擇留家，希望慳口罩，亦想減低感染風險。精神科專科醫生麥永接指，有一名正就讀大專的年輕女生，因父母任前線醫護，擔心自己受感染，與家人商量後搬到親戚家暫住，並「自我隔離」。 惟長時間留家後，她認為社交關係疏離，不敢相約朋友，開始出現負面想法，不但有感情況猶如在家「坐監」，更因擔憂自己或家人健康情況而出現焦慮，認為「若傳染就會死，一染上就要寫遺書」。

本港多間醫院的醫療物資存量不多，有醫護為減少耗用防護裝備，自願加入「dirty team」。（資料圖片）

精神科專科醫生麥永接指，有女生因適應大專生活感困難，出現抑鬱及焦慮情況而求醫，後來在藥物協助下病情好轉及傾向穩定，即使在反修例期間，情緒亦沒大波動，只感到無助。

惟她父母均任職前線醫護，武漢肺炎疫情令女生十分憂心，為安全起見，她在與家人商量後已搬往祖父母家暫住，並盡量留家「自我隔離」。

停課令社交斷絕 女生形容自己似「坐監」

麥醫生指，該名女生偏好面對面相處，故停課以來，社交幾乎斷絕，令她感到寂寞，形容自己猶如在家「坐監」：「煲了很多套劇、煲到悶、打機都打到悶。」再目睹超市內貨架屢被清空的情境，令她的不安及焦慮情況更甚，出現負面思想，憂心自己或家人會染病：「傳染就會死，一染上就要寫遺書」，其睡眠質素受影響，出現手震、腸胃不適等。

精神科專科醫生麥永接指，若市民持續兩星期感到緊張、焦慮、低落，頭痛、肌肉痛、腸胃不適、失眠或感到心口翳悶，在與疫情相關新聞時徵狀較明顯者，宜向專業人士求助。(鄧穎琳攝)

最終以數據平伏

最終麥永接以香港情況及數據與女生客觀分析，對比感染人生及死亡比例，以數據平伏女生的情緒；並建議她可到郊外行山、在家跳繩等。



女大專生的情況並不罕見，麥永接指出，接觸到的情緒病患者中，有超過一半人受疫情影響，出現驚恐及焦慮等情緒反應。部分人連外出都感到恐懼，昨日（13日）已有三名病人要求改為視像覆診。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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若持續兩星期有緊張、低落、失眠等徵狀應求助

他說，曾經歷沙士的康復者或病患家屬由於感受深，故會較著緊，在疫症初期已憂「沙士重臨」而預早開始防疫措施，但是次疫情對一般市民影響較大，難以忽略疫情，更有人憂心自己染病會禍及整幢大廈。

他提醒，若市民持續兩星期感到緊張、焦慮、低落，頭痛、肌肉痛、腸胃不適、失眠或感到心口翳悶，在與疫情相關新聞時徵狀較明顯者，宜向專業人士求助。