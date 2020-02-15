【武漢肺炎】雙職媽媽揹起一家八口防疫責任　買口罩買到加劇焦慮

武漢肺炎肆虐，香港幾乎鬧口罩荒，市民日常話題離不開口罩購買情報、疫情最新資訊。精神科專科醫生麥永接指，有一名雙職中年母親，既要在家工作，又要負責一家八口的日用品及防疫用品，自疫情發生以來經常頭痛、失眠及情緒不穩，因未能平衡工作及家庭，令焦慮情況加劇。 然而，成功購得口罩人士，亦因社會氣氛異常緊張；有90後男生，即使家中口罩有存貨，仍不論價格高低亦全天候搶購口罩，「日頭排隊、夜晚網購」，甚至會因家人未做到防疫要求而激動哭罵對方。 麥永接直言，早前政府擬修例逃犯條例一事引發的社會爭議，大眾已累積了一定無力感，再面對疫情下防疫用品短缺，令市民無力感大上加大，易感緊張及焦慮。他呼籲大家留意自己的情緒，在家亦要注意休息及適度放鬆，善用科技維繫社交，如以視像電話聯絡親友互相關心，一起抗疫。

多區超市內的紙巾、即食麵及米等糧食及日用品被搶購一空。圖中人物與報道無關。（資料圖片／余俊亮攝）

精神科專科醫生麥永接指，該中年母親原為情緒病患者，須定期覆診。她育有一對子女，惟同時要照顧「四大長老」，連同她及丈夫，一個人要負責一家八口的口罩及防疫用品，加上公司安排她在家工作，她邊要應付工作，邊要照顧子女，已應接不暇：「平日小朋友由老人家照顧，但現在不方便出入，就由她負責。」再遇上糧食搶購潮，四出搜購令她疲於奔命，焦慮情況加劇，出現失眠、頭痛及疲憊感覺，形容自己「攰過返工」。

搶購潮遇上家長白米吃光 引致擔心不及入貨

麥醫生指，該媽媽初時都有感市民搶購反應過大，然而碰巧家中白米快吃光，令她亦開始擔心不及早入貨，甚至憂心將來或連一般日用品及糧食都要排隊購買：「她丈夫覺得夠用便好，但她直言難以預計疫情會持續多久，應及早預備，以致二人常發生衝突。」

精神科專科醫生麥永接指，武漢疫情加深了逾半情緒病患者的病情。（鄧穎琳攝）

反修例創傷未完再迎武漢肺炎 全港的精神健康狀況或再度惡化



該雙職中年母親面對的苦況，亦是不少港人的寫照。過去大半個月，全港多區藥房、超市等零售點未開門已有大批市民等候，希望購買到口罩、搓手液等。

麥永接指，對比起2003年沙士，是次社會新冠狀病毒有初步了解，不如當年般措手不及，但是次疫症病徵較「隱形」，加上口罩、防疫用品供不應求，超市內糧食及日用品被搶光，市民感到不安及無力是在所難免。加上政府擬修例逃犯條例一事的社會創傷仍在，累積下來，市民情緒難免會波動。他估計，全港的精神健康狀況或會再度惡化，且不限年紀及階層：「年紀較大的怕自己屬長期病患，憂染病不敢外出；年輕的會為家人憂慮，四出撲口罩。」

2019年不開心或者感到壓力，還可以避開衝突區域，不與人討論，暫停留意相關新聞；但現在疫情是避不開。 精神科專科醫生麥永接

90後因疫情憂心 激動落淚 不斷囤積口罩「自救」

事實上，麥永接接觸的病人當中，曾有病患反映，自己看得開，認為盡力防疫便可，但患者的90後胞弟，卻因憂心疫情及防疫用品不足而情緒受困，日夜留意口罩情報，甚至經常激動得落淚。

該名任職物流行業的弟弟在疫情肆虐下須如常工作，不時須接觸他人，惟公司的防疫裝備不足「口罩薄到紙般，要自救」，他唯有日夜緊貼口罩資訊，幾乎24小時都為張羅口罩努力：「日間排隊、晚上網購」。即使家中已有數盒口罩存量，而口罩網上價已貼近藥房炒價，仍堅持繼續買，若遇到家人歸家時，沒有認真全身消毒，會即異常緊張，除了情緒暴躁、張口大罵，甚至激動得哭起來。

麥永接指，由於弟弟只顧著購入口罩，未有求診，故只能請哥哥多加安慰及留意其情況，有需要須及早求醫。

全港口罩供不應求，有病人祝大家「口罩常滿」。（鄧穎琳攝）

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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可在家做運動、畫畫放鬆 善用資訊科技維繫社交

麥永接認為，市民緊張疫情無可厚非，大家關心疫症亦有助加強防疫意識，惟他強調大家毋須過分緊張或出現災難化思想，宜客觀掌握資訊，互相幫忙。他建議，若市民長期因疫情相關事宜感緊張或焦慮，宜暫時放下手機，做簡單的運動放鬆，亦可在家中畫畫、靜觀，間中以視像電話聯絡親友傾訴，為彼此打氣，一起抗疫。他提醒，若持續兩周受疫情影響，失眠、腸胃不適及頭痛等徵狀，又或出現負面甚至災難化思想，宜主動向專業人士求助。