【武漢肺炎】區議員稱駿洋邨準居民月底本可取鎖匙　憂社區爆發

新型冠狀病毒肺炎（前稱武漢肺炎）疫情持續，政府昨日（9日）證實計劃徵用未入伙的火炭駿洋邨作隔離營，引起當區居民不滿。沙田區議員麥梓健表示，附近有不少工廠，上班人士來自全港，擔心日後若要運送醫療廢料及物資，將有社區爆發風險。他透露，駿洋邨居民原定月底可取鎖匙入伙，現時不少人已退租，批評政府決定倉促，也沒有交代如何幫助居民。

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麥梓健指，沙田區議員曾與食物及衞生局副局長徐德義等官員非正式會面，期間追問政府將駿洋邨用作隔離中心的性質、何時啟用及選址原因等問題，惟至今未獲回覆。他透露，將會與當區鄉事派有聯合行動，表達訴求，認為政府可使用迪士尼、石崗軍營等地方用作隔離中心的選址。

另外，政府亦在西貢戶外康樂中心加建單位提供檢疫設施。西貢區議員梁衍忻表示，現時檢疫設施的足球場選址位於車路旁，惟足球場和車路卻只有鐵絲網相隔，居民擔心出入有風險。她希望區議會大會能於明日（11日）舉行，屆時將提出臨時動議，要求民政事務處協助溝通。

前日（8日）政府公布，位於火炭未入伙的駿洋邨將會是隔離住所的選址之一，消息一出當區區議員及居民隨即表示反對。（梁煥敏攝）

沙田區議會昨日（9日）早上召開特別會議，與食物及衞生局副局長徐德義和房屋署人員閉門會面。會上多名議員批評政府出爾反爾，違反早前聲稱未來一年落成的屋邨不會用作隔離營的做法，亦未有徵詢區議會意見。會後沙田區議員阻止徐德義離開，要求對方承諾撤回徵用駿洋村作隔離營決定，徐德義被包圍約30分鐘後，由數十名防暴警察護送下離去。

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