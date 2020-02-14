【武漢肺炎】康美樓群組29人聚餐6人確診　拒撤住戶化驗待覆檢

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，位於青衣長康邨康美樓的家庭群組個案，住於低層A07室較早前確診的一對37歲夫婦，曾於年初二出席一個多達29人同檯家族聚餐，席間共6人已經確診，其中最新確診的一人是43歲女子，是第53宗個案、37歲社署男職員的表姐，她於發病後曾經到位於鰂魚涌的公司上班，衞生署將追查其同事是否密切接觸者。 至於康美樓的調查進展，署方透露全部正接受檢疫的住戶，化驗結果均對新型病毒呈陰性，唯獨早前拒絕撤走的年長男住戶，化驗報告不太清晰，該住戶已被送入瑪嘉烈醫院，院方會再取樣本覆檢。

青衣長康邨康美樓相關的家庭群組個案宗數持續增加，住在低層A07室的一戶，62歲女患者，同住的兒子與媳婦先後確診，是第42、48及49宗個案。 此兩夫婦曾向女方父親拜年，亦曾與女方的家族聚餐。

衞生防護中心早前已公布，出席該聚餐的人共5人確診，除了上述兩夫婦及女方父親（第46宗）外，亦包括女方父親的小姨及其兒子（第52、53宗個案），其中第53宗個案是一名社會福利署、37歲男職員。

康美樓住戶的姻親於北角家族聚餐 25大人、4小童共膳

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（14日）透露，該家族是於年初二、1月26日在北角明星海鮮酒家聚餐，共有25個成人、4名小童出席，佔兩圍檯。張竹君指，出席聚餐的人當中，再增一名43歲女子確診，該女病人是37歲社署職員的表姐，2月3日起咳嗽，10日後入住律敦治醫院。張竹君稱，該病人住在石澳大浪灣村，在一間位於鰂魚涌的公司擔任文職，發病後曾上班，與同事均有戴口罩，署方正了解其同事有無一起用膳、是否密切接觸者。

她補充指，同一聚餐有6人化驗結果呈陰性，另有一、兩位家人在醫院等候化驗。

張竹君稱，暫未持到康美樓家庭最組的感染源頭屬環境傳播還是經聚餐感染。（盧翊銘攝）

未知該家庭感染源頭是否屬環境傳播

翻查康美樓家族群組的發病時間，最早確診的是第42宗個案、於2月3日發病，但她的兒子早於1月30日已有發燒及咳嗽，媳婦則於2月2日發病，而曾出席1月26日北角聚餐的第52宗個案，亦於1月31日起咳嗽，此3人的發病日期均早於該名62歲康美樓女住戶。

張竹君坦承，目前未找到這個群組個案的感染源頭，到底屬環境傳播還是因聚餐而引起，亦不清楚最早確診的病人是否病源。

聚餐形式非打邊爐 侍應不算密切接觸

張竹君續指，經查問後得知北角聚餐的形式並非打邊爐，她認為在酒樓吃飯時難戴上口罩，共膳的人均屬密切接觸者，不過負責遞菜的侍應則不算緊密接觸。

該家庭聚餐的地點、北角明星海鮮酒家已於2月6日因租約期滿停業，據了解全部員工已被遣散。（Google街景圖）

拒撤康美樓住戶病毒化驗報告「唔確定」 已送院再做檢查

張竹君表示康美樓的調查工作仍在進行中，全部正接受檢疫的A07室住戶化驗結果，均對新型病毒呈陰性，但張竹君指，早前拒絕撤走的一戶內，一名年長男住戶的化驗報告未能確定，目前該住戶已被送入瑪嘉烈醫院，將再取其樣本做進一步檢查。張竹君稱，食環署在康美樓的消毒工作已完成，房屋署亦已檢查好喉管，並已改善好不妥的情況。

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