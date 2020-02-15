【沙田衝突】青年認傘刺警長胸　事主以盾擋未受傷　判罰款2千元

19歲青年賴雲龍去年7月參與「光復沙田」遊行期間涉用雨傘「篤」警員，因而被控襲警。他早前認罪，署理主任裁判官高偉雄今（15日）於沙田裁判法院指被告的舉動只是一剎那的事，而警員以盾阻擋，未有受傷。他指法庭不鼓勵此等挑釁行為，但此案在同類案件中屬輕微，不宜判監，最終罰款2000元。被告因在另一案件不獲保釋，故須繼續還柙。轉身時向公眾席舉手示意，旁聽者亦舉手及拍手回應。

被告賴雲龍因另涉案件，雖然只判罰款，但仍需還柙，數十名支持者散庭後亦有往送囚車。(林樂兒攝)

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被告賴雲龍（19歲）承認於去年7月14日在沙田担杆莆街襲擊警長施培佳。

辯方求情指，被告至今已還柙百天。他形容雨傘不算武器，只是工具，而警員亦無受傷。

被告無令人嚴重受傷

裁判官表示，法庭沒有判刑指引，他主要考慮案發地點、被告有無令人受嚴重傷害的意圖、武力程度及被告自身的情況，以決定判處罰款或監禁。他續道，背景報告顯示初犯的被告未滿21歲，法庭理應為他索取感化報告、勞教中心報告等量刑。惟被告在另一案件不獲保釋，即使感化官建議判感化令或社會服務令，他也未必能夠接受。

受群眾起哄會造成嚴重後果

裁判官判刑時指，案發時有公眾活動，被告在前線與警方對峙。他謂，往往一剎那受群眾起哄會造成嚴重後果。被告用傘「篤」向警員只是一𣊬間的事，而警員未有受傷。雖然法庭不鼓勵此等挑釁行為，但此案在同類案件中屬輕微，被告沒有作出潑液體等侮辱行為。

監禁留予嚴重案件

背景報告顯示被告願意承擔後果，但稱若再重來仍會做出相同舉動。裁判官認為他未表悔意，惟此案不算嚴重，「判監禁就留畀嚴重嘅案件」，最終罰款2000元。因被告在另一案件不獲保釋，故仍須繼續還柙。

大批支持者今有到庭旁聽，被告獲知判刑後即轉身時向公眾席舉手，旁聽者亦舉手回應並拍掌，散庭後亦有送被告的囚車離開。

被告用傘刺向警長心口

案情指，當晚上7時左右，約4000名示威者在源禾路一帶聚集。至8時45分，警方在源禾路及担杆莆街交界佈防，與示威者相距約百米。15分鐘後，警方向担杆莆街推進，被告不肯離去，並用雨傘刺向警員的胸口。警員以盾阻擋，未有受傷，被告當場被捕。

被告另涉於去年8月在機場毆打《環球時報》記者，被控暴動、對他人身體加以嚴重傷害等罪，該案下月26日於區域法院答辯。

案件編號：STCC3290/2019