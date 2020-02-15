【武漢肺炎】公院建議醫護穿布紫袍護理病人　工會憂防護力不足

「武漢肺炎」疫情在本港持續蔓延，公立醫院的防護裝備卻愈見短缺。港島東醫院聯網有醫護人員透露，該聯網近日更新指引，推出一項臨時措施，建議醫護人員在護理「接觸傳播防護措施」病人時，穿著「紫袍」，有需要時在紫袍外加上一件「即棄膠圍裙」，以防可能接觸濺出的血液或體液。 醫管局員工陣線副主席羅卓堯質疑紫袍防護力不足，因紫袍由布料所造，病人濺出的血液或體液有機會滲透到醫護人員的皮膚，或令醫護受感染。他相信，醫管局的黃色個人防護衣短缺，令醫院需改用紫袍。 記者已向醫管局查詢事件，正等待回覆。

根據港島東醫院聯網一份指引顯示，醫院推出一項臨時措施，建議醫護人員在護理「接觸傳播防護措施」病人時，穿著「紫袍」及戴上外科口罩、即棄手套。 （受訪者提供）

根據港島東醫院聯網一份指引顯示，醫院推出一項臨時措施，建議醫護人員在護理「接觸傳播防護措施」病人時，穿著「紫袍」及戴上外科口罩、即棄手套，如在護理期間有可能接觸濺出的血液或體液，就可外加「即棄膠圍裙」以作保護。而在護理每位「接觸傳播防護措施」病人後，必須更換紫袍及即棄手套。

羅卓堯表示，一般在護理「接觸傳播防護措施」病人時，醫護人員會穿著黃色個人防護衣，他相信，由於防護衣短缺，令醫院需改用紫袍，不過他質疑紫袍防護力不足，他解釋，紫袍由布料所造，病人濺出的血液或體液有機會滲透到醫護人員的皮膚，或令醫護受感染，雖然有需要時可穿著「即棄膠圍裙」，但手臂位置仍然外露，仍有風險。

個人防護衣分為不同級別，有醫護人員指藍色防護衣較黃色的防護能力高。 （資料圖片）

他指，紫袍本來的用途是讓病人做手術前披於身上，雖然曾聽聞十多年前，在未有保護衣時，醫護人員也會把紫袍當作個人防護衣之用，但自有個人防護衣後，已不復見。他補充，紫袍非即棄，清洗後可重用，但若醫護人員與病人都穿著紫袍，需求大增，擔心醫院是否可及時清洗。

醫管局聯網服務總監楊諦岡在接受NowTV訪問時表示，醫管局點算倉庫後發現，現時共有1800萬個外科口罩、110萬個N95口罩、保護衣220萬套及面罩約50萬個，存量僅足以應付約一個月的用量。羅卓堯稱，工會要求醫管局除了公開裝備儲備量外，也應同時公布每天用量及訂購量，才能有效評估現時裝備短缺的情況，「例如佢推出限制措施後，而家用量係幾多，佢都答唔到。」

羅卓堯（右）質疑紫袍防護力不足，因紫袍由布料所造，病人濺出的血液或體液有機會滲透到醫護人員的皮膚，或令醫護受感染。。（資料圖片／李澤彤攝）

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