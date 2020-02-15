【武漢肺炎】懲教所日夜製口罩　邵家臻批公關show密　工場變景點

武漢肺炎疫情尚未受控，口罩變成城中搶手貨，其中負責製作口罩的羅湖懲教所更是日夜趕製口罩。 關注囚友權益的立法會議員邵家臻在Facebook發帖指，懲教所正分三更趕製口罩，但他批評當局工場「公關show」頻密，署長和其他政府部門人員經常視察，令工場變景點。

近日香港口罩嚴重短缺，羅湖懲教所日夜趕製口罩。（邵家臻Facebook截圖）

近日城中「一罩難求」，香港唯一生產口罩的羅湖懲教所亦日夜趕製口罩。邵家臻今日（15日）在Facebook發帖，分享所內現時的製作情況。

他引述囚友指，懲教院所目前全力加工趕製口罩，由原本一個工場擴展至將有三個工場。而更數則分為早更、中更及通宵更，其中通宵更時段由凌晨12時至翌晨8時。中更則是專給義工（前懲教職員和現任職員）負責。

邵家臻批評，懲教署署長隔日就到院所巡視和為義工打氣，或是帶同高官參觀，頻率太密彷如「做show」，令工場變成景點。邵又透露，懲教所生產的CSI口罩舊版盒是淺綠色的，現在生產的新版盒則是白色，5個一袋，包裝上貼上支持香港等標語，專給前線清潔工使用。不過他透露收到消息，指食環署當局在收到口罩後，又將5個一袋的口罩分拆逐個給予清潔工，變相令工友「白包」。

武漢肺炎惹來全城搶口罩的風潮，不少人排隊等店鋪開門只為購買防疫用品。（資料圖片）

建議自願參與及通宵更 提供特別津貼

邵亦指出，即使是懲教院所內，口罩的使用情況亦十分緊張，職員和囚友索取也要簽名和報數確認。

據邵家臻了解，通宵更現時有30人工作，當中包括外籍囚友、內地囚友及六十歲囚友，「他們會傾向遊說4、50歲囚友，因他們較不懂得拒絕，有年輕人看不過眼，見義勇為所以自願頂替。」他指目前工友的薪酬為800元一個月，亦即所內工作薪酬的上限。他認為雖然薪酬有改善，但應對自願參與通宵更的工友，提供1.5倍至兩倍薪酬的特別津貼。