【武漢肺炎】醫護裝備僅夠用一個月　醫管局延10萬人次手術及檢查

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情蔓延，令本港公營醫療系統百上加斤，各界十分關注公立醫院醫護人員的防護裝備是否足夠。醫管局總行政經理何婉霞稱，局方現有1,800萬個外科口罩、220萬件保護衣、110萬個N95口罩、50萬個保護面罩，約足夠使用一個月，較爆發前三個月儲備為少。 醫管局總行政經理張子峯表示，局方需將防護裝備留給最前線的醫護人員，將會延後大部分的預約手術及檢查，以及一半預約覆診。他預計在未來兩星期，每日將有1萬人次受影響，即兩周內十個工作天，會共有10萬人次受影響。

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醫管局：部分防護物品未能依時付運

醫管局總行政經理何婉霞稱，局方已重新點算公院保護衣物的數量。外科口罩有1,800萬個、 保護衣有220萬件、N95口罩有110萬個、保護面罩有50萬個，數量約足夠使用一個月。她指，上述數字只計算在中央及聯網倉庫的物資，未計算已派到病房的裝備。

何婉霞坦言，局方遇到不少採購問題，譬如部分國家將防護衣物定為戰略物品，不能出口；亦有防護物品未能依時付運，局方已盡量加快採購程序。

醫管局總行政經理何婉霞坦言，局方採講醫療物資遇到不少採購問題。（資料圖片／盧翊銘攝）

公院減非緊急服務 防護裝備留給最前線

醫管局總行政經理張子峯形容，現時局方需要積穀防饑，將防護裝備留給最前線，即需要照顧武漢肺炎患者的醫護人員。他表示，局方將進一步減少非急症及非必要服務。大部分預約手術及檢查需要延後，包括內窺鏡檢查、腸鏡檢查、心臟檢查等等；一半預約覆診亦須延後，局方會為病人加配藥物，確保其足夠服用至延後的覆診期；日間服務，包括老人日間服務將暫停。需即時處理的急性服務，以及到戶打針和洗傷口服務則不受影響。

張子峯估計，每日將有10,000人次受影響，粗略估計未來兩星期會有10萬人次受影響。局方的服務安排將按照實際情況，每兩星期調整一次，現時難以估算整體受影響的人次。他提醒病人，如在未來兩星期需覆診，應檢查電話短訊，查看最新的覆診延期安排。如病人到覆診日也沒有收到電話短訊，而14日內不曾到訪內地，則可照常覆診。

政府昨日宣布，額外撥款47億元予醫管局，協助落實各種措施。（資料圖片）

政府昨日（14日）宣布，額外撥款47億元予醫管局，協助落實各種措施。張子峯稱，該筆款項將用作增加採購同事的防護裝備，同時增加加班以外的津貼。另外，局方亦會增購藥物、化驗室的設備及消耗品。