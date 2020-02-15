【武漢肺炎】曾送70歲患者入院　3救護員2消防員需接受隔離

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情肆虐，昨日（14日）一名70歲、獨居於石籬二邨的老翁確診，入院後情況危殆。該名老翁於本月12日在家跌倒，被困屋內並感不適，消防處調派人員救援，將他送院。 消防處今日（15日）表示，3名救護人員及2名消防人員被衞生防護中心定義為密切接觸者，需要到檢疫中心接受檢疫觀察。5人現均沒有出現感染病徵，故沒有被安排到醫院接受檢查及進行新型冠狀病毒測試。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

未有病徵 無做病毒測試

消防處表示，於2月12日下午約3時44分，接獲一宗在石籬二邨有人被困屋內懷疑生命有危險的特別服務召喚，調派消防細搶救車及救護車到場處理。消防人員從肇事單位把病人救出，由救護人員作初步治理後被送往醫院。處方強調，前線人員於執行職務時，會因應現場情況及所得的病人資料，穿着適當的個人防護裝備。

得悉該病人被分類為確診個案後，衞生防護中心將其中3名救護人員及2名消防人員定義為密切接觸者，需要到檢疫中心接受檢疫觀察，他們至今均沒有出現感染病徵，故沒有被安排到醫院接受檢查及進行新型冠狀病毒測試。

70歲男患者居於石籬二邨。（資料圖片）

患者入院時瞞報曾到過內地

衞生防護中心昨日表示，第55宗個案是70歲男子，獨居於石蘺二邨。患者於2月12日在家跌倒，被送到瑪嘉烈急症室，入院時報稱已氣促及有痰超過10日，後確診患上新型肺炎。他現時的情況危殆，需要接受插喉、注射強心針及使用腎臟替代治療。患者入院時報稱自己不曾離港，醫護人員與入境處核對紀錄，發現他在1月22日或之前，曾經即日往返落馬洲。