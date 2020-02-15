【武漢肺炎】醫管局籲用裝備勿「用高一格」　醫護反指早調低一級

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，醫管局今日（15日）公布，公立醫院的防護裝備，如外科口罩及保護衣等，僅足以使用一個月，呼籲醫護人員按指引使用裝備，須「用得其所」，不要「用高一格」。 有內科醫生批評醫管局玩弄語言藝術，「係咪我用低一格，你就可以畀到足夠嘅外科口罩我？」他指出，現時醫護人員大多每天只獲3個外科口罩、1個N95口罩，部分醫護人員獲分配的數量更少，「好多醫生都要自己買口罩！」他又指出，普通病房並非只有普通病人，當中亦有人需使用呼吸機、需抽痰，擔心霧化程序會產生空氣傳播風險。 香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，新型冠狀病毒一般只經飛沫傳播，倘醫護人員沒有為確診患者進行霧化程序，使用外科口罩應有效阻隔病毒。但無論哪一級別的裝備，短缺情況同樣存在，難怪同事擔憂。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生稱，局方現有1,800萬個外科口罩、220萬件保護衣、110萬個N95口罩、50萬個保護面罩，約足夠使用一個月。

醫院管理局總行政經理（聯網運作）張子峯醫生呼籲，員工應謹慎使用裝備，把裝備預留給接觸「武漢肺炎」的前線醫護，「如果唔係直接接觸（相關病人），希望大家跟指引用合適裝備……如果大家都用高一格，我哋真係會預算唔到。」

醫護人員進入隔離病房，需要佩戴N95口罩、護目裝置、PPE藍色防水保護衣、即棄手套及保護帽。（資料圖片）

內科醫生：設備水平不斷向下調低，好易有院內爆發！

有內科醫生批評醫管局玩弄語言藝術，「唔係用唔用高一格嘅問題，而係根本唔夠，係咪我用低一格，唔用N95而用外科口罩，你就可以畀到足夠嘅外科口罩我？」他指出，現時醫護人員大多每天只獲3個外科口罩、1個N95口罩，部分醫護人員獲分配的數量更少，嚴重不足以應付工作所需，「好多醫生都要自己買口罩！」

他指出，普通病房並非只有普通病人，當中亦有人需使用呼吸機、需抽痰，在現時N95不足時，有醫護人員進行這些高風險醫療程序亦只戴外科口罩，他擔憂會致其他問題，「如果所有資源都放咗喺應付武漢肺炎，令病房有流感爆發，咁係另一個風險。而家入院嘅病人多數都真係有重病，如果設備（水平）不斷向下調低，好易有院內爆發！」他續指，醫護人員更憂慮，若穿着低規格的防護裝備，接觸到「武漢肺炎」的隱形病人，感染風險非常高。

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀。（資料圖片／羅君豪攝）

馬仲儀：醫護擔心被隱形病人傳染

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，她花了不少時間理解醫管局的防護裝備指引，以及其背後的科學理據。她表示，相信新型冠狀病毒一般只經飛沫傳播，倘醫護人員沒有為確診患者進行插喉、抽痰等有機會霧化程序，使用外科口罩及保持雙手衞生，應有效阻隔病毒，她形容指引「大致上合理、正確」。

馬仲儀續說，指引仍存在爭議點，譬如在急症室大堂及內科病房工作的醫護人員僅能佩戴外科口罩，不少人反映擔心被隱形病人傳染。馬表示完全明白同事的顧慮，因曾經汲取沙士的教訓，亦會被武漢醫院現時的傳染情況嚇怕。她續說，醫管局不時公布防護物資的短缺情況，不少同事會「倒數」一個月，擔心屆時沒有保護裝備；而不論醫護人員使用哪一級別的裝備，短缺情況同樣存在，難怪同事擔憂。

馬仲儀稱，指引規定，不論在一般病房或隔離病房，如醫護人員需進行霧化程序，必須穿上全套保護衣物，包括面罩、手套及保護衣。「如果醫院唔畀着全套，咁就係醫院唔啱，同事可以考慮拒絕進行霧化程序。」