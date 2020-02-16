【武漢肺炎】榮華慈善基金口罩贈長康居民　住戶：唔駛撲得咁緊要

新型冠狀病毒肺炎疫情繼續蔓延，外科口罩一罩難求。青衣長康邨康美樓先後有住戶確診，榮華慈善基金今（16日）到長康邨及田灣邨派發口罩，義工將每包5個口罩以獨立包裝形式放入每戶的信箱。 榮華慈善基金常務副主席楊婉珊提到，今次活動共派發約6萬個口罩，約有11,500戶居民受惠。參與派口罩的義工均有戴上口罩、眼罩及手套，楊婉珊表示，所有義工已做足預防措施，事前亦有詢問顧問醫生的意見，加上今次以入信箱代替不「掃樓」的形式進行，務求將風險減到最低。

榮華慈善基金今（16日）到長康邨及田灣邨派發口罩，義工將每包5個口罩以獨立包裝形式放入每戶的信箱。（鄭子峰攝）

住戶安慰取得口罩： 「唔駛撲得咁緊要」



沒有配戴口罩的康美樓住戶陳先生表示，取得口罩感到安慰，「唔駛撲得咁緊要」，又指暫時家中口罩存量足夠，只是打算到信箱取件故沒有配戴口罩。

他透露，早前亦有試這排隊買口罩，但嘆價格被炒高，五十個外科口罩售價都要二百多元，但無奈之下亦要購買。對於早前有住戶確診武漢肺炎，陳先生表示「擔心唔嚟」，自己亦一向注重家居清潔。

沒有配戴口罩的康美樓住戶陳先生表示，取得口罩感到安慰，「唔洗撲得咁緊要」。（鄭子峰攝）

派6萬口罩 長康邨及田灣邨共11,500戶受惠



榮華慈善基金常務副主席楊婉珊表示，機構以長者服務為主，故特意選擇曾受感染的長者邨，希望居民和長者可以不用外出排隊也有口罩使用，避免他們到多人聚集的地方排隊買口罩。

她提到，今次活動共派發約6萬多個口罩，長康邨及田灣邨共有約11,500戶受惠；又透露訂口罩方面有難度；她指，是次口罩全靠有心人捐贈，等候到貨時間亦長達三至四星期。至於會否到其他屋邨派發口罩，她就指暫未有安排，但期望會再有有心人捐贈，又指機構若能訂到口罩，屆時亦會再將口罩送到有需要的人手中。

榮華慈善基金常務副主席楊婉珊表示，今次特意選擇曾受感染的長者邨，希望居民和長者可以不用外出排隊也有口罩使用。（鄭子峰攝）

參與活動的義工均有做足預防措施



參與派口罩的義工均有戴上口罩、眼罩及手套，楊婉珊表示，所有義工已做足預防措施，事前亦有詢問顧問醫生的意見，加上今次以入信箱、不以「掃樓」的形式進行，務求將風險減到最低。