【武漢肺炎】水務署提升食水餘氯量　確保輸送和儲存過程衛生

新型冠狀病毒疫情嚴重，發展局局長黃偉綸今日（16日）發表網誌時指出，因應近期新型冠狀病毒疫情，水務署將出廠食水中的餘氯含量增加，以加強保障食水在輸送和儲存過程中保持清潔衞生。 此外，政府準備在未來5年動用4.4億元，資助合資格業主及物業管理公司，就他們的樓宇實施「建築物水安全計劃」，包括改善樓宇的供水系統等。

總水務化驗師郭有定表示，除了抽查水樣本，濾水廠也會使用在線水質監察系統，持續監測水質。（發展局圖片）

黃偉綸說，食水處理過程中加入氯氣，除了可以清除水中的病原體外，亦讓經處理的食水含適量的餘氯，確保食水水質由濾水廠輸往用戶的過程中，能保持衛生和不受病原體污染。

提升食水餘氯保持衞生

因應近期新型冠狀病毒疫情，黃偉綸表示，水務署將出廠食水中的餘氯含量，由每公升1毫克提升至約每公升1.2毫克，以加強保障食水在輸送和儲存過程中保持清潔衞生；而餘氯的含量在提升後，仍遠低於世衞建議等於或低於每公升5毫克的《飲用水水質準則》指引值，適合安全飲用。

水務署總水務化驗師郭有定說，氯氣能有效消滅原水中的病原體，包括致病性細菌和病毒，所以濾水廠採用加氯消毒。

因應近期新型冠狀病毒疫情，水務署把出廠食水中的餘氯含量，由每公升1毫克提升至約每公升1.2毫克，進一步保障食水在輸送和儲存過程中保持清潔衞生。圖示沙田濾水廠出廠食水中的餘氯含量為每公升1.2毫克。（發展局圖片）

所有食水樣本符合標準

郭有定又說，署方每年從供港東江水、集水區、水塘、濾水廠、配水庫、輸水管網和用戶水龍頭中，抽驗超過17萬個樣本，當中所有食水樣本符合香港食水標準，適合安全飲用。

圖為沙田濾水廠內的澄清池。圖右是澄清前的水，水中有頗多顆粒和雜質，圖左為澄清後的水，清澈見底。（發展局圖片）

斥4.4億元補貼改善樓宇供水系統

水務署2017年起推廣「建築物水安全計劃」，鼓勵為樓宇內部供水系統制定及實施有效的管理架構。黃偉綸指，政府準備在未來5年動用4.4億元，資助合資格業主及物業管理公司，就他們的樓宇實施「建築物水安全計劃」，包括改善樓宇的供水系統等，而政府稍後會提供補貼計劃的詳情。