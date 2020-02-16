【武漢肺炎】艇户訴缺口罩成高危一族　籲政府提供資助

新型冠狀病毒疫情持續，不少地區都出現搶購口罩和其他消毒用品，應對疫情。今日（16日）公民力量與港九新界販商社團聯會，以及「販商防疫連線」前往西貢漁民艇仔小販市集，派發口罩及搓手液等防疫用品給艇户，同時要求政府提供資助給艇户。

西貢漁民艇仔小販會主席鍾金喜（右三）指，艇户現時情況艱難，望政府提供資助。（蕭韻蕊攝）

公民力量派口罩及差手液予艇戶

公民力量發言人林宇星、港九新界販商社團聯會主席陳錦榮、西貢漁民艇仔小販會主席鍾金喜和其他成員，在今日西貢碼頭派發口罩和酒精搓手液給艇户，每位艇户有一包共五個口罩和一支搓手液。

鍾金喜指，艇户長時間在海上工作，沒有時間購買口罩，而且作為自僱人士，沒有僱主提供防疫用品。同時，買賣時難免和人群接觸，增加風險。他希望政府能提供更多資助，以及防疫用品予艇户渡過難關。林宇星補充：「現時購買日用品及食品，是難上加難，基本上任何商舖的必需品都少之又少。由於市集的艇戶，每天都要開檔繼續營業，根本沒有時間周圍「撲口罩」，加上每日需面對人群，面對疫情自然成為高危一族」。

陳錦榮亦認為，政府現時提出要資助商戶抗疫，雖然艇户沒有商業登記，但有漁牌，希望政府可把艇户納入資助範圍，渡過難關。