【武漢肺炎】羅致光：過往22日沒去人多地方　一片口罩都無用過

新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，為做足預防措施，市民四出搶購口罩，然而勞福局局長羅致光今日(16日)於網誌表示，過去22日沒有去人多的地方，回政總全部都是自行駕車，沒有乘公共交通工具，一片口罩都沒有用過。

因應疫情，政府實施部門特別上班安排不少人可以在家工作，勞福局局長羅致光亦有談及事件，他指，由年初一至今的22天，沒有一天不是在政府總部開會討論有關防疫多方面的工作，今天(16日)是否要開會還是未知之數。

他指，雖然大部分勞福局同事都是居家工作，在必需時，仍要回來開會，而他除了開會外，很多時都是「office alone」，亦因如此，他指，過去22日沒有去人多的地方，回政總全部都是自行駕車，沒有乘公共交通工具，一片口罩都沒有用過，間接是慳了給有需要用口罩的人。

至於行政長官宣布防疫抗疫基金下的21項措施，羅致光指，其中有三項屬勞工及福利局範疇，分別是（i）為與僱員再培訓局合作的培訓機構提供特別津貼；（ii）為資助和非資助的幼兒中心提供補助金；及（iii）為全港約20萬戶低收入家庭提供一次過的特別津貼；有關詳情待財委會通過撥款後，容後公布。

綜援個案續期已作特別安排

此外，為盡量減低疫情在社區擴散的風險，社署就綜援個案續期已作出特別安排。所有在2020年1月29日至2020年3月31日期間到期的綜援個案，均會安排續期三個月綜援金，受助人在此期間無須前往社會保障辦事處辦理續期手續。個案續期後受助人會收到社署發出的通知信。社署會繼續密切留意疫情的發展作適切的安排。

此外，綜援及公共福利金計劃，包括高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼的申請人/受助人，如因疫情而未能及時返港以符合相關計劃的居港規定／領款後的離港寬限，社署署長將會酌情豁免計算有關申請人／受助人的離港日數；呼籲申請人／受助人無須急於趕回香港。至於廣東計劃及福建計劃的申請人，因應新型冠狀病毒感染的疫情情況，可透過郵遞方式提交申請，無須回港辦理有關的申請手續。