九巴推助尋失蹤長者服務　登記八達通號碼　拍卡即發出提示聲

社會不時有患腦退化症的長者走失，九巴近日推出新服務協助尋找失蹤老人，相關家屬只要將失蹤者的八達通卡號碼提供予九巴，當失蹤長者以八達通登上巴士，車上的裝置會即時發出聲響，令車長得知該乘客為走失長者並尋獲。

林子豪表示，九巴正與協助腦退休症長者的組織合作，希望可尋回走失長者。（黃偉倫攝）

九巴引述數據指，香港每年平均約1,000名60歲或以上人士走失，當中逾17%於公共運輸上走失。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，曾經有身穿病人衫的長者於將軍澳醫院上車，車長細問下，估計長者迷路，於是先往警署求助，結果到達時，剛巧碰見長者家人。他又稱，過往九巴都不時收到關於尋找失蹤長者的求助，然後將失蹤者的外貌特徵，上載至九巴應用程式。

林子豪續指，去年大約10月，九巴調整系統，求助人只要提供失蹤者的八達通號碼，九巴就會將號碼輸入至中央系統，當失蹤者以該八達通登車，原本用作提醒車長不要急煞的駕駛提示器就會發出聲響，提示燈亦會閃動，車長便可即時得知乘客為失蹤者。

林子豪指，車長會多加留意失蹤者，並盡快聯絡站長、車務督察，以即時聯繫其家人。他又稱，即使該長者堅持於中途站下車，車長都得知其最後位置，可方便搜索。如果成功尋獲長者，他表示，九巴會將該八達通號碼從系統中移除，以免系統誤鳴。

林子豪表示，九巴正與協助腦退休症長者的組織合作，希望可尋回走失長者，呼籲家人先記下長者的八達通號碼，一旦長者不幸走失，就可將號碼給予九巴，協助尋人。